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Презентація WWDC 6 червня: що покаже Apple для власників iPhone та iPad

29 Травня 2022, 13:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple
Джерело: Depositphotos

Apple проведе щорічну презентацію WWDC з 6 до 10 червня. Інсайдери очікують, що компанія представить оновлення операційних систем практично для всіх пристроїв і озвучили довгоочікувані зміни.

Спочатку, WWDC як захід для розробників додатків – Apple традиційно представляє оновлення ОС для пристроїв, а розробники знайомляться з новими інструментами та розпочинають розробку програм до виходу нової iOS, яка стає доступною для користувачів вже у вересні.

Саме перший день презентації буде найцікавішим – публіці покажуть оновлені ОС для Mac, iPhone, Apple Watch, iPad та інших пристроях Apple, які з’являться цього року.

Зараз дивляться

Apple активно рекламує iOS 16, позиціонуючи її як велике оновлення для смартфона. Проте інсайдери запевняють, що особливих змін у дизайні не буде. Планується додати інтерактивні віджети, а також покращити систему повідомлень від додатків. Експерти повідомляють, що система може покращити роботу і камер iPhone – режим фокусування під час знімання можуть суттєво доопрацювати.

Глобальні зміни очікують і на планшети iPad. Програмне забезпечення покращить багатозадачність, що є критично важливим для такого формату пристрою.

І хоча розумний годинник Apple Watch має обмежений функціонал, компанія щорічно вигадує, як покращити комфорт під час використання. З оновленням обіцяють змінити дизайн більшості своїх циферблатів, щоб на екрані відображалося більше корисної інформації.

Що стосується комп’ютерів і ноутбуків Apple, нова macOS 13 може називатися Mammoth.

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Теги
Apple, iOS
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