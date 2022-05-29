Apple проведе щорічну презентацію WWDC з 6 до 10 червня. Інсайдери очікують, що компанія представить оновлення операційних систем практично для всіх пристроїв і озвучили довгоочікувані зміни.

Спочатку, WWDC як захід для розробників додатків – Apple традиційно представляє оновлення ОС для пристроїв, а розробники знайомляться з новими інструментами та розпочинають розробку програм до виходу нової iOS, яка стає доступною для користувачів вже у вересні.

Саме перший день презентації буде найцікавішим – публіці покажуть оновлені ОС для Mac, iPhone, Apple Watch, iPad та інших пристроях Apple, які з’являться цього року.

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Apple активно рекламує iOS 16, позиціонуючи її як велике оновлення для смартфона. Проте інсайдери запевняють, що особливих змін у дизайні не буде. Планується додати інтерактивні віджети, а також покращити систему повідомлень від додатків. Експерти повідомляють, що система може покращити роботу і камер iPhone – режим фокусування під час знімання можуть суттєво доопрацювати.

Глобальні зміни очікують і на планшети iPad. Програмне забезпечення покращить багатозадачність, що є критично важливим для такого формату пристрою.

І хоча розумний годинник Apple Watch має обмежений функціонал, компанія щорічно вигадує, як покращити комфорт під час використання. З оновленням обіцяють змінити дизайн більшості своїх циферблатів, щоб на екрані відображалося більше корисної інформації.

Що стосується комп’ютерів і ноутбуків Apple, нова macOS 13 може називатися Mammoth.