Apple представить новий смартфон: терміни та очікування

Топовий виробник техніки Apple представить у березні новий iPhone, який підтримуватиме 5G.

Очікується, що презентація телефону стане наймасштабнішою подією минулого жовтня, коли було представлено MacBook Pro.

За словами експертів, це буде оновлена ​​версія iPhone SE, де буде покращено камеру, додано швидший процесор та п’яте покоління зв’язку.

За дизайном смартфон не дуже відрізнятиметься від поточної версії.

Ще однією подією для любителів продукції Apple буде презентація iPad. Весною на ринки вийде оновлена ​​модель Air. Його теж оснастять 5G та потужнішим процесором.

Також очікується, що вийде iOS 15.4, де буде додано Face ID для людей у ​​масках, що стане зручною функцією під час пандемії.