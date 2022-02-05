Apple представит новый смартфон: сроки и ожидания

Топовый производитель техники Apple представит в марте новый iPhone, который будет поддерживать 5G.

Ожидается, что презентация телефона станет крупнейшим событием с прошлого октября, когда был представлен MacBook Pro.

По словам экспертов, это будет обновленная версия iPhone SE, у которой улучшат камеру, добавят более быстрый процессор и пятое поколение связи.

По дизайну смартфон не сильно будет отличаться от текущей версии.

Еще одним событием для любителей продукции Apple будет презентация iPad. Весной на рынки выйдет обновленая модель Air. Его тоже оснастят 5G и более мощным процессором.

Также ожидается, что выйдет iOS 15.4, где будет добавлена Face ID для людей в масках, что станет удобной функцией в период пандемии.