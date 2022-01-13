Компанія Apple підвищить ціни на платні програми та покупки в додатках (крім підписок з автоматичним поновленням) в App Store в Україні на 20%.

Підвищення тарифу очікується 13-14 січня. Це пов’язано із законом No1525-IX, який зобов’язує іноземні компанії, що надають онлайн-послуги в Україні, сплачувати 20% ПДВ.

Таким чином, сервіси на кшталт Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Booking.com, Uber, Financial Times, Bloomberg сплачуватимуть податок за свою роботу в країні.

– Щойно ці зміни набудуть чинності, розділ Ціни та доступність у розділі Мої програми оновиться. Ви можете будь-коли змінити ціни на свої програми та покупки в додатках (включно з підписками з автоматичним поновленням) у App Store Connect. Якщо ви пропонуєте підписку, ви можете зберегти старі ціни для наявних передплатників, – розповіли в компанії Apple розробникам.

Раніше вартість своїх послуг на 20% підвищила компанія Google. Оновлення стосуються лише тих послуг, які надаються фізичним особам. Для компаній та підприємців з бізнес-акаунтами зміни не передбачені.

Також підвищення тарифів вже торкнулося сервісу для проведення аукціонів eBay. Ставка 20% буде застосована до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українські користувачі.