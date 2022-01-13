Компания Apple повысит цены на платные программы и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store в Украине на 20%.

Повышение тарифа ожидается 13-14 января. Это связано с законом No1525-IX, который обязывает иностранные компании, предоставляющие онлайн-услуги в Украине, уплачивать 20% НДС.

Таким образом сервисы типа Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Booking.com, Uber, Financial Times, Bloomberg будут платить налог за свою работу в стране.

— Когда эти изменения вступят в силу, раздел Цены и доступность в разделе Мои программы обновятся. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков, – рассказали в компании Apple разработчикам.

Ранее стоимость своих услуг на 20% повысила компания Google. Обновление касается только тех услуг, которые предоставляются физическим лицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами изменения не предусмотрены.

Также повышение тарифов уже коснулось сервиса для проведения аукционов eBay. Ставка 20% будет применена к каждой оплате услуги, которую будут совершать украинские пользователи.