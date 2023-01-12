Apple працює над створенням ноутбука MacBook із сенсорним екраном. За заявами аналітиків, це далекі плани – перша подібна модель може з’явитися вже у 2025 році.

Інсайдери з Bloomberg упевнені, що навіть у разі нового дисплея особливих змін у дизайні чекати не варто. Найімовірніше, він працюватиме на звичайній системі macOS, і отримає традиційну клавіатуру та трекпад.

Головна зміна – це реакція на жести та дотики до дисплея. Для цього доведеться і міняти сам екран – Apple переведе свої дисплеї на OLED для більш модернізації MacBook Pro.

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Сучасні Mac поки що мають РК-дисплеї, а ось iPhone та Apple Watch оснащені модернізованими екранами.

Подібне рішення – не нове для Apple. Ще у 2016 році компанія додала до MacBook невелику сенсорну панель, яку розташували над клавіатурою. Втім, сенсорне управління не оцінили, і вже 2021 року після редизайну її прибрали.

Швидше за все, оновлений екран у 2025 сильно позначиться на ціні.

Втім, деякі оновлення від Apple з’являться вже зовсім скоро – в iPhone 15 приберуть фізичні кнопки. Йдеться про клавіші для керування гучністю та блокування. Зміни торкнуться лише моделей Pro та Pro Max.