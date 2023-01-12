Apple работает над созданием ноутбука MacBook с сенсорным экраном. По заявлениям аналитиков, это далеки планы — первая подобная модель может появиться уже в 2025 году.

Инсайдеры из Bloomberg уверены, что даже в случае нового дисплея особых изменений в дизайне ждать не стоит. Скорее всего, он будет работать на обычной системе macOS, и получит традиционную клавиатуру и трекпад.

Главное изменение — это реакция на жесты и касания к дисплею. Для этого придется и менять сам экран — Apple переведет свои дисплеи на OLED для больше модернизации MacBook Pro.

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Современные Mac пока что имеют ЖК-дисплеи, а вот iPhone и Apple Watch оснащены модернизированными экранами.

Подобное решение — не новое для Apple. Еще в 2016 году компания добавила в MacBook небольшую сенсорную панель, которую расположили над клавиатурой. Впрочем, сенсорное управление не оценили, и уже в 2021 году после редизайна ее убрали.

Скорее всего, обновленный экран в 2025 году сильно скажется на цене.

Впрочем, некоторые обновления от Apple появятся уже совсем скоро — в iPhone 15 уберут физические кнопки. Речь идет о клавишах для управления громкостью и блокировки. Изменения коснутся только моделей Pro и Pro Max.