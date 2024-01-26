Apple разрешит скачивать приложения на iPhone со сторонних магазинов

Компания Apple даст пользователям iPhone скачивать приложения не только с App Store. Правда, эта услуга будет доступной только для жителей ЕС.

Что Apple изменит для владельцев iPhone

Так, уже в марте 2024 года разработчики приложений смогут предложить скачивать на iPhone программы за пределами App Store. Это поможет избавиться от огромной комиссии в 30%, которую Apple берет за покупки приложений через свой магазин.

На такой шаг компания решилась из-за нового законе ЕС о цифровых рынках — компании с более чем 45 млн активными пользователями и капитализацией более €75 млн должны делать свои программы совместимыми с продуктами конкурентов. Другими словами, на iPhone может работать и Google Play — сервис с приложениями от другой корпорации, и пользователи смогут скачать с него все, что нужно. Правда, если само приложение будет работать на iOS.

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Это также коснется и платежных систем — разработчик приложения сам в праве выбирать, какой сервис будет использоваться для покупки услуг.

Ожидается, что обновление заработает вместе с выходом iOS 17.4, и новинка будет доступной только для ЕС.

Впрочем, недавнее обновление системы также привнесло немало функций. К примеру, в iOS 17.3 появилась защита от кражи iPhone. Как ее включить и как новинка работает — можно узнать в материале Фактов ICTV.