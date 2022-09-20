Користувачі популярних онлайн-ігор World of Tanks, World of Warships та інших проєктів білоруської компанії Wargaming отримали можливість перенесення своїх облікових записів з російських серверів. Зробити це можна протягом 20 днів, і перенесення на сервери Європи будуть остаточними.

Про це повідомляє сайт компанії. Wargaming вже продала свої бізнеси в Росії та Білорусі та зосередилася на ринку ЄС, щоб не заробляти криваві гроші.

Так, кожен гравець у World of Tanks отримує на вибір два варіанти.

Зараз дивляться

Перший – залишитися на серверах RU-регіону та зв’язати свій обліковий запис із проєктом, який далі намагається розвинути російська компанія Lesta Games. Не найкращий вибір з огляду на невдалі локалізації закордонних ігор російськими компаніями.

Другий варіант – перенести свій обліковий запис на EU-регіон, де розробкою продовжує займатися компанія Wargaming, яка створила World of Tanks з нуля.

Рішення потрібно ухвалити до 12 жовтня. Після переходу гравцеві буде запропоновано один із найкращих регіонів з найбільшою кількістю серверів та стабільною мережею.

Варто зазначити, що гравці на європейських регіонах зможуть користуватися всіма видами оплат, окрім російських та білоруських.

Під час перенесення облікового запису на EU-регіон збережеться весь прогрес, ціни в Преміум-магазині, стабільний пінг завдяки перенесенню серверів, а також підтримка української та російської мови на сайті європейського World of Tanks.