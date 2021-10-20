Нова версія ОС Android 12 стала доступною для власників смартфонів Google. Вже з 20 жовтня довгоочікувану версію операційної системи можна завантажити на Pixel 3 Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 і Pixel 5A.

19 жовтня Google представила нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro, які також отримали доступ до Android 12. Компанія заявила, що нова ОС з’явиться на смартфонах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo і Xiaomi вже до кінця цього року.

Android 12 запропонує власникам смартфонів купу цікавих змін. Головне нововведення — новий дизайн Material You, який дозволить точніше налаштувати інтерфейс під себе. Тепер можна змінювати зовнішній вигляд навіть іконок додатків, роблячи дизайн унікальним на кожному пристрої.

Google також заявила, що зміни торкнулися й віджетів — вони відповідають новому дизайну, і до кінця року їх стане помітно більше.

Android 12 також отримає унікальні функції, які будуть доступні тільки на пристроях серії Pixel – такої політики Google дотримується протягом останніх років.

Нагадаємо, що нові смартфони Pixel 6 зможуть здивувати публіку — вони працюють на чипсеті Tensor власного виробництва Google. Базова версія працює з 8 Гб оперативної пам’яті, а топова Pixel 6 Pro – з 12 Гб.