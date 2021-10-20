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Android 12 почали встановлювати на смартфони: які моделі оновляться першими

20 Жовтня 2021, 12:38 Микола Олефіренко
Google Pixel
Джерело: Unsplash

Нова версія ОС Android 12 стала доступною для власників смартфонів Google. Вже з 20 жовтня довгоочікувану версію операційної системи можна завантажити на Pixel 3 Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 і Pixel 5A.

19 жовтня Google представила нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro, які також отримали доступ до Android 12. Компанія заявила, що нова ОС з’явиться на смартфонах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo і Xiaomi вже до кінця цього року.

Android 12

Android 12 запропонує власникам смартфонів купу цікавих змін. Головне нововведення — новий дизайн Material You, який дозволить точніше налаштувати інтерфейс під себе. Тепер можна змінювати зовнішній вигляд навіть іконок додатків, роблячи дизайн унікальним на кожному пристрої.

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Google також заявила, що зміни торкнулися й віджетів — вони відповідають новому дизайну, і до кінця року їх стане помітно більше.

Android 12 також отримає унікальні функції, які будуть доступні тільки на пристроях серії Pixel – такої політики Google дотримується протягом останніх років.

Нагадаємо, що нові смартфони Pixel 6 зможуть здивувати публіку — вони працюють на чипсеті Tensor власного виробництва Google. Базова версія працює з 8 Гб оперативної пам’яті, а топова Pixel 6 Pro – з 12 Гб.

Джерело
Google
Теги
Android , Google Pixel
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