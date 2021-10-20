Новая версия ОС Android 12 стала доступной для владельцев смартфонов Google. Уже с 20 октября долгожданную версию операционной системы можно скачать на Pixel 3 Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 и Pixel 5A.

19 октября Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые также получили доступ к Android 12. Компания заявила, что новая ОС появится на смартфонах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi уже до конца этого года.

Android 12 предложит владельцам смартфонов кучу интересных изменений. Главное новшество — новый дизайн Material You, который позволит более точно настроить интерфейс под себя. Теперь можно менять внешний вид даже иконок приложений, делая дизайн уникальным на каждом устройстве.

Google также заявила, что изменения коснулись и виджетов — они соответствуют новому дизайну, и до конца года их станет заметно больше.

Android 12 также получит уникальные функции, которые будут доступны только на устройствах серии Pixel — такой политики Google придерживается в последние годы.

Напомним, что новые смартфоны Pixel 6 смогут удивить публику — они работают на чипсете Tensor собственного производства Google. Базовая версия работает с 8 Гб оперативной памяти, а топовая Pixel 6 Pro — с 12 Гб.