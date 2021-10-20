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Android 12 начали устанавливать на смартфоны: какие модели обновятся первыми

20 октября 2021, 12:38 Микола Олефіренко
Google Pixel
Источник: Unsplash

Новая версия ОС Android 12 стала доступной для владельцев смартфонов Google. Уже с 20 октября долгожданную версию операционной системы можно скачать на Pixel 3 Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 и Pixel 5A. 

19 октября Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые также получили доступ к Android 12. Компания заявила, что новая ОС появится на смартфонах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi уже до конца этого года.

Android 12

Android 12 предложит владельцам смартфонов кучу интересных изменений. Главное новшество — новый дизайн Material You, который позволит более точно настроить интерфейс под себя. Теперь можно менять внешний вид даже иконок приложений, делая дизайн уникальным на каждом устройстве.

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Google также заявила, что изменения коснулись и виджетов — они соответствуют новому дизайну, и до конца года их станет заметно больше.

Android 12 также получит уникальные функции, которые будут доступны только на устройствах серии Pixel — такой политики Google придерживается в последние годы.

Напомним, что новые смартфоны Pixel 6 смогут удивить публику — они работают на чипсете Tensor собственного производства Google. Базовая версия работает с 8 Гб оперативной памяти, а топовая Pixel 6 Pro — с 12 Гб.

Источник
Google
Теги
Android , Google Pixel
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