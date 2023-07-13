Учені виявили фосфін глибоко в атмосфері Венери – це потенційне підтвердження існування позаземного життя. Відомо, що цей отруйний газ на Землі виробляють живі мікроорганізми.

Уперше про фосфін на Венері заявила група вчених під керівництвом Джейн Грівз із Кардіффського університету 2020 року. Тоді це викликало низку дискусій, і тепер з’явилися нові подробиці.

На Національних астрономічних зборах 2023 року Королівського астрономічного товариства Грівз заявила про виявлення фосфіну ще глибше в атмосфері Венери. Команда вважає, що газ надходить з нижніх шарів атмосфери.

Вчені вбачають у цьому індикатор існування життя на Венері – для цього є всі умови, нехай і на висоті в 50 км над поверхнею.

Можливо, вчені зможуть дізнатися правду найближчим часом – вивчення сусідньої планети зараз у пріоритеті. На це десятиліття планується два апарати NASA до Венери – Veritas і DaVinci.

Це не перша подібна заява від учених за останні місяці – нещодавно телескоп Джемса Вебба вперше виявив молекулу вуглецю в космосі. Відомо, що вуглець є основою всього життя в нашому розумінні. У теорії це допоможе підказати вченим, на яких планетах і в яких куточках космосу можливе існування живих організмів.