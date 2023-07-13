Ученые обнаружили фосфин глубоко в атмосфере Венеры — это потенциальное подтверждение существования внеземной жизни. Известно, что этот ядовитый газ на Земле вырабатывают живые микроорганизмы.

Впервые о фосфине на Венере заявила группа ученых под руководством Джейн Гривз из Кардиффского университета в 2020 году. Тогда это вызвало ряд дискуссий, и теперь появились новые подробности.

На Национальном астрономическом собрании 2023 года Королевского астрономического общества Гривз заявила об обнаружении фосфина еще глубже в атмосфере Венеры. Команда считает, что газ поступает из нижних слоев атмосферы.

Ученые видят в этом индикатор существования жизни на Венере — для этого есть все условия, пусть и на высоте в 50 км над поверхностью.

Возможно, ученые смогут узнать правду в ближайшее время — изучение соседней планеты сейчас в приоритете. На это десятилетие планируется два аппарата NASA к Венере — Veritas и DaVinci.

Это не первое подобное заявление от ученых за последние месяцы — недавно телескоп Джемса Уэбба впервые обнаружил молекулу углерода в космосе. Известно, что углерод является основой всей жизни в нашем понимании. В теории это поможет подсказать ученым, на каких планетах и в каких уголках космоса возможно существование живых организмов.