Стоимость акций Tesla упали до рекордного минимума впервые за последние два года. На фоне этого Илон Маск теперь не самый богатый человек в мире.

Все из-за трудного финансового периода. Инвесторы Tesla считают, что Маск тратим очень много времени на Twitter, поскольку миллиардер купил его этой осенью и является единственным руководителем.

Впрочем, само снижение стоимости акций Tesla на 11,4% связывают с сообщением компании сокращении производства в Шанхае — сделать это планируют в январе. Также на ситуацию влияет низкий спрос на авто и пандемия Covid-19, которая бушует в Китае.

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Больше всего на стоимости компании сказалось хаотичное поведение самого Илона. По сравнению с ноябрем 2021 года, стоимость акций упала с $407 до $109 за единицу.

Поскольку Маск владеет львиной долей компании, его капитал напрямую зависит от успешности Tesla. По данным рейтингу миллиардеров Bloomberg, Илон больше не самый богатый человек в мире — его капитал оценивается в 130 млрд, в то время как Бернард Арно может похвастаться $163 млрд.

Напомним, что совсем недавно Илон Маск спас Twitter от банкротства. В декабре на платформу вернулись крупные компании для заказа рекламы, а расходы компании уже можно контролировать. Правда, это не исключает вероятности краха корпорации.