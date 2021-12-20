Акціонери Meta закликають до аудиту ради директорів компанії. Інвестори вважають, що керівництво корпорації може впливати на суспільну безпеку через Facebook.

Восени цього року до мережі злили тисячі корпоративних документів компанії Цукерберга, в яких розкрили секрети компанії. З того часу Meta стикається з тиском з боку регуляторів, законодавців та колишніх співробітників, які хочуть зменшити негативний вплив соцмережі на громадськість.

Це вже не перший випадок, коли весь світ вимагає від Meta та Цукерберга змін. Наприклад, у листопаді інвестори подали до суду на компанію за надання неправдивих відомостей про шкоду соцмережі з метою інвестування та збільшення вартості акцій.

Акціонери вимагають компенсації у розмірі $100 млрд. Також акції компанії впали після скандалу – власники акцій втратили через це величезні гроші. Представники Meta додали, що позов є необґрунтованим, і свої докази вони нададуть у суді.

Навіть учені у відкритому листі вимагали від корпорації прозорості. Лист з’явився після витоку досліджень Facebook про негативний вплив Instagram на психічний стан підлітків.

Дослідникам дуже потрібні корпоративні дані, які можна використовувати для вивчення психології у 21 столітті. Щоправда, поки що Цукерберг не відреагував на прохання вчених.