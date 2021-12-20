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Акционеры требуют проверки руководства Meta: слишком много влияния

20 декабря 2021, 14:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Facebook
Источник: Unsplash

Акционеры Meta призывают к аудиту совета директоров компании. Инвесторы считают, что руководство корпорации может влиять на общественную безопасность через Facebook.

Осенью этого года в сеть слили тысячи корпоративных документов компании Цукерберга, в которых раскрыли секреты компании. С тех пор Meta сталкивается с давлением со стороны регулирующих органов, законодателей и бывших сотрудников, которые хотят уменьшить негативное влияние соцсети на общественность.

Это уже не первый случай, когда весь мир требует от Meta и Цукерберга изменений. К примеру, в ноябре инвесторы подали в суд на компанию за предоставление ложных сведения о вреде соцсети с целью инвестирования и увеличении стоимости акций. 

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Акционеры требуют компенсации в размере $100 млрд. Также акции компании упали после скандала — владельцы акций потеряли из-за этого огромные деньги. Представители Meta добавили, что иск является необоснованным, и свои доказательства они предоставят уже в суде.

Даже ученые в открытом письме требовали от корпорации прозрачности. Письмо появилось после утечки исследований Facebook о негативном влиянии Instagram на психическое состояние подростков. 

Исследователям очень необходимы корпоративные, которые можно использовать для изучения психологии в 21 веке. Правда, пока Цукерберг не отреагировал на просьбы ученых.

Источник
Axios
Теги
Facebook , Meta , Марк Цукерберг
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