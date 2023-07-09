Нова соцмережа Threads залучила понад 70 млн користувачів лише за два дні після запуску. Цим значним показником поділився глава корпорації Meta Марк Цукерберг.

Мільярдер зізнався, що статистика виглядає набагато краще, ніж це очікувалося.

– 70 млн користувачів Threads станом на сьогоднішній ранок. Це перевершило всі наші очікування, – похвалився Марк.

Post by @zuck View on Threads

Нагадаємо, що новий сервіс вважається доповненням до Instagram – його розробкою займалися співробітники знаменитої соцмережі з фотографіями. Навіть в описі додатка Threads для iPhone і Android повідомляється, що це доповнення в текстовому форматі.

Користувачі одразу помітили, що в додатку є всі основні функції Twitter – текстові публікації, коментарі, лайки та репости. Щоправда, особистих повідомлень немає – для цього є Instagram.

Успіх нової соцмережі Цукерберга не дає спокою його головному конкуренту – Ілону Маску. Днями стало відомо, що Twitter погрожує подати в суд на Meta через Threads. Адвокат компанії вважає, що для створення сервісу були найняті колишні співробітники Twitter з метою розкриття комерційної таємниці.