Новая соцсеть Threads привлекла более 70 млн пользователей всего за два дня после запуска. Этим внушительным показателем поделился глава корпорации Meta Марк Цукерберг.

Миллиардер признался, что статистика выглядит намного лучше, чем это ожидалось.

— 70 млн пользователей Threads по состоянию на сегодняшнее утро. Это превзошло все наши ожидания, — похвастался Марк.

Post by @zuck View on Threads

Напомним, что новый сервис считается дополнением к Instagram — его разработкой занимались сотрудники знаменитой соцсети с фотографиями. Даже в описании приложения Threads для iPhone и Android сообщается, что это дополнение в текстовом формате.

Пользователи сразу заметили, что в приложении есть все основные функции Twitter — текстовые публикации, комментарии, лайки и репосты. Правда, личных сообщений нет — для этого есть Instagram.

Успех новой соцсети Цукерберга не дает покоя его главному конкуренту — Илону Маску. На днях стало известно, что Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за Threads. Адвокат компании считает, что для создания сервиса были наняты бывшие сотрудники Twitter с целью раскрытия коммерческой тайны.