Илон Маск уверен, что к 2040 году количество роботов-гуманоидов составит 1 млрд единиц. Они будут делать за человека множество различных заданий, упрощая нашу жизнь.

Так, в Twitter миллиардер решил прокомментировать прогноз основателя лаборатории по исследованию ИИ Дэвида Хольца.

Миллиардер считает, что 1 млрд человекоподобных роботов к 2040 году — вполне реальная картина, но при отдельных условиях. К примеру, для такого производства роботов нужна относительная стабильность во всем мире.

Probably something like that, provided the foundations of civilization are stable

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2024