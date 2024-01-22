Илон Маск уверен, что к 2040 году количество роботов-гуманоидов составит 1 млрд единиц. Они будут делать за человека множество различных заданий, упрощая нашу жизнь.

Сколько будет роботов через 16 лет: прогноз Илона Маска

Так, в Twitter миллиардер решил прокомментировать прогноз основателя лаборатории по исследованию ИИ Дэвида Хольца.

Миллиардер считает, что 1 млрд человекоподобных роботов к 2040 году — вполне реальная картина, но при отдельных условиях. К примеру, для такого производства роботов нужна относительная стабильность во всем мире.

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— Возможно, так и будет, но при условии, что основы цивилизации будут стабильными, — подытожил Илон.

Probably something like that, provided the foundations of civilization are stable — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2024

Правда, назвать ситуацию стабильной во всем мире сейчас нельзя.

Сам миллиардер очень любит тему роботизации — в компании Tesla уже несколько лет занимаются созданием робота, похожего на человека. Ожидается, что они будут помогать собирать электрокары Tesla и выполнять тяжелую или монотонную работу.

Напомним, что в конце 2023 года Илон Маск показал обновленного робота Optimus Gen 2. Новинка способна автоматически сортировать вещи — благодаря нейронному обучению ему не нужно показывать, как это делать правильно.