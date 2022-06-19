День медика у 2022 році в Україні святкують 19 червня. Щороку працівників охорони здоров’я ми вітаємо саме у третю неділю червня.

Цього дня не скупіться на приємні слова та привітайте медиків із професійним святом. Оригінальні листівки із Днем медика зібрали в матеріалі.

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День медика в Україні з’явився у 1994 році. Це свято – ще одна можливість оцінити внесок медиків, які служать нашій країні та щодня борються за життя українців.

Не лише Україна відзначає день медика. Наприклад, на Кубі лікарів вітають 3 грудня (у день народження епідеміолога Карлоса Хуана Фінлея), а в Індії – 1 липня (на честь доктора Бідхен Чандра Роя). В Ірані медичних працівників вітають у день народження Авіценни, а у США – 30 березня.