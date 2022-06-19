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Здоровья и выдержки! Открытки с Днем медика

19 июня 2022, 06:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День медика - привітання у листівках

День медика в 2022 году в Украине празднуют 19 июня. Каждый год работников здравоохранения мы поздравляем именно в третье воскресение июня.

В этот день не скупитесь на приятные слова и поздравьте медиков с профессиональным праздником. Оригинальные открытки с Днем медика собрали в материале.

День медика - листівки

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День медика - листівки

День медика - листівки

День медика - листівки

День медика - листівки

День медика в Украине появился в 1994 году. Этот праздник — еще одна возможность оценить вклад медиков, которые служат нашей стране и каждый день борются за жизнь украинцев.

Не только Украина отмечает День медика. К примеру, на Кубе врачей поздравляют 3 декабря (в день рождения эпидемиолога Карлоса Хуана Финлея), а в Индии — 1 июля (в честь доктора Бидхен Чандра Роя). В Иране медицинских работников поздравляют в день рождения Авиценны, а в США — 30 марта.

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Теги
Медики Медицина Привітання
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