Свято Геловін, яке оповите містикою, щорічно відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Його також називають Днем усіх святих. У 2022 році воно припадає з понеділка на вівторок.
Як і багато інших свят, Геловін має свої звичаї і традиції. Наприклад, одягатися в різні вбрання персонажів із фільмів жахів чи виготовляти світильник Джек – головний символ цього дня.
Це свято широко популярне за кордоном, до нашої країни воно прийшло відносно нещодавно, але вже встигло прижитися. Факти ICTV підготували короткі привітання з Геловіном 2022, щоб ви змогли привітати тих, кого вважаєте за потрібне.
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Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
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В дивне свято Хеловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
***
Смійся гарно й веселися,
Тільки з ніг ти не валися!
У цю ніч пісні співай:
Хоч – кричи, хоч – завивай!
***
Нечесть різна в нас гуляє
У цей день і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!
***
За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!