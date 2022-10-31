Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Закликайте всіх святих і лякайте всіх рідних: короткі привітання з Геловіном 2022

31 Жовтня 2022, 07:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Закликайте всіх святих і лякайте всіх рідних: короткі привітання з Геловіном 2022

Свято Геловін, яке оповите містикою, щорічно відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Його також називають Днем усіх святих. У 2022 році воно припадає з понеділка на вівторок.

Як і  багато інших свят, Геловін має свої звичаї і традиції. Наприклад, одягатися в різні вбрання персонажів із фільмів жахів чи виготовляти світильник Джек – головний символ цього дня.

Це свято широко популярне за кордоном, до нашої країни воно прийшло відносно нещодавно, але вже встигло прижитися. Факти ICTV підготували короткі привітання з Геловіном 2022, щоб ви змогли привітати тих, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

***

Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!

***

В дивне свято Хеловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!

***

Смійся гарно й веселися,
Тільки з ніг ти не валися!
У цю ніч пісні співай:
Хоч – кричи, хоч – завивай!

***

Нечесть різна в нас гуляє
У цей день і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!

Читайте також:
Закликайте всіх святих і лякайте всіх рідних: короткі привітання з Геловіном 2022Що подивитися на Геловін – 5 свіжих фільмів

Теги
Геловін Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь