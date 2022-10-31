Свято Геловін, яке оповите містикою, щорічно відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Його також називають Днем усіх святих. У 2022 році воно припадає з понеділка на вівторок.

Як і багато інших свят, Геловін має свої звичаї і традиції. Наприклад, одягатися в різні вбрання персонажів із фільмів жахів чи виготовляти світильник Джек – головний символ цього дня.

Це свято широко популярне за кордоном, до нашої країни воно прийшло відносно нещодавно, але вже встигло прижитися. Факти ICTV підготували короткі привітання з Геловіном 2022, щоб ви змогли привітати тих, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

В дивне свято Хеловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

***

Смійся гарно й веселися,

Тільки з ніг ти не валися!

У цю ніч пісні співай:

Хоч – кричи, хоч – завивай!

***

Нечесть різна в нас гуляє

У цей день і тут, і там.

І тебе я теж вітаю,

Ти заходь, цукерки дам!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати!