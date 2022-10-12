Як вирізати гарбуз на Геловін 2022 – детальна інструкція

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в усьому світі святкують наймістичніше свято в році – Геловін. Головний його атрибут – гарбуз, з якого вирізають вази, свічники, світильники.

Символом свята є світильник Джек. Це вирізана гримаса на гарбузі, який зазвичай роблять за кілька днів до Геловіна, щоб прикрасити приміщення чи двір.

Як вирізати гарбуз на Геловін 2022 – читайте в нашій інструкції.

Зараз дивляться

Спочатку необхідно визначитися з малюнком і обрати плід. Все залежить від того, який світильник ви хочете – маленький, великий, більш круглий або довгастий. Важливо – щоб дно плода було стійким.

Також краще обирати більш насиченого кольору гарбуз, так він матиме яскравіший вигляд. Переконайтеся, що на овочі немає тріщин та інших пошкоджень.

Далі необхідно спустошити гарбуз. Для цього знадобляться гострі ножі – маленький і великий, ложка. Також заздалегідь підготуйте фломастери чи маркери, трафарети, шаблони, свічник, свічку або гірлянду.

Підготуйте зручне робоче місце, враховуйте те, що може бути брудно, тому краще застеліть його скатертиною або газетою.

Покладіть плід і намалюйте маркером зверху біля хвостика коло чи іншу фігуру, яка вам більше подобається.

Виріжте по намальованому контуру верх під кутом 45 градусів і дістаньте його. Найкраще це робити великим ножем, важливо, щоб він був гострим.

Очистіть гарбуз всередині від усього, що там є – насіння, м’якоть. Почистіть стінки, щоб вони були 2-3 сантиметри.

Протріть порожнину плоду, щоб вона стала сухою.

Далі намалюйте на овочі пику. Зробити це можна за допомогою трафарету чи заздалегідь підготовленого шаблону.

Коли малюнок буде готовий, візьміть невеликий ніж – краще канцелярський і виріжте по лініях гримасу.

Протріть гарбуз серветкою, додайте аксесуари, які вважаєте за потрібне.

Останній крок – свічка чи гірлянда. Встановіть в плід те, що вам більше подобається.

Головний символ свята готовий!