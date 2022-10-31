Праздник Хэллоуин, который окутан мистикой, ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Его также называют Днем всех святых. В 2022 году он приходится с понедельника на вторник.

Как и у многих других праздников, у Хэллоуина есть свои обычаи и традиции. Например, наряжаться в различные наряды персонажей из фильмов ужасов или изготовлять светильник Джек — главный символ этого дня.

Этот праздник широко популярен за границей, в нашу страну он пришел относительно недавно, но уже успел прижиться. Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Хэллоуином 2022, чтобы вы смогли поздравить тех, кото считаете нужным.

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***

Всех в веселии едином

Поздравляем с Хэллоуином!

Всем желаем мы добра

И веселья до утра!

***

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки — нипочем!

***

Песни, пляски, маскарад,

Озорства большой заряд,

Шутки, шалость, радость, смех,

С праздником ужасным всех!

***

Ночь одна и много масок

Темная, но много красок

Все идеи, всех людей

слились с темнотой теней

Тыква, сладости и свечи

Сделают прекрасным вечер

Дома не сиди один

Ведь сегодня Хэллоуин

***

С Хэллоуином поздравляю,

Счастья в доме я желаю,

Призывайте всех святых,

И пугайте всех родных.

Духов всех вы изгоните,

Свечку в тыковке зажгите,

Надевайте дружно маски,

Превращайте ночку в сказку!