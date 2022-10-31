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Призывайте всех святых и пугайте всех родных: короткие поздравления с Хэллоуином 2022

31 октября 2022, 07:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Призывайте всех святых и пугайте всех родных: короткие поздравления с Хэллоуином 2022

Праздник Хэллоуин, который окутан мистикой, ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Его также называют Днем всех святых. В 2022 году он приходится с понедельника на вторник.

Как и у многих других праздников, у Хэллоуина есть свои обычаи и традиции. Например, наряжаться в различные наряды персонажей из фильмов ужасов или изготовлять светильник Джек — главный символ этого дня.

Этот праздник широко популярен за границей, в нашу страну он пришел относительно недавно, но уже успел прижиться. Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Хэллоуином 2022, чтобы вы смогли поздравить тех, кото считаете нужным.

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***

Всех в веселии едином
Поздравляем с Хэллоуином!
Всем желаем мы добра
И веселья до утра!

***

Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!

***

Песни, пляски, маскарад,
Озорства большой заряд,
Шутки, шалость, радость, смех,
С праздником ужасным всех!

***

Ночь одна и много масок
Темная, но много красок
Все идеи, всех людей
слились с темнотой теней
Тыква, сладости и свечи
Сделают прекрасным вечер
Дома не сиди один
Ведь сегодня Хэллоуин

***

С Хэллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Призывайте всех святых,
И пугайте всех родных.

Духов всех вы изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Превращайте ночку в сказку!

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