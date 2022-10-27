Що подивитися на Геловін – 5 свіжих фільмів

Свято всіх святих Геловін вже на носі – саме час прикрасити свій будинок декораціями, а також подбати про свій костюм для вечірки чи походу в гості. Цей день найчастіше проводять у компанії друзів, або ж з другою половинкою під пледом.

Саме останній варіант ідеально підходить для нових фільмів, які допоможуть розвіятися в ці складні часи.

5 свіжих фільмів, які варто подивитися на Гелловін – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Морбіус (2022)

Чудовий фільм для створення похмурої атмосфери. Головного героя зіграв Джаред Лето – за сюжетом, він страждає на рідкісне захворювання крові і присвятив своє життя пошуку ліків. Ризикуючи власним життям, він проводить сумнівний експеримент, через який перетворюється на кровожерливого монстра.

КТа, що породжує вогонь (2022)

В основу фільму ліг фантастичний роман Стівена Кінга. Картина розповість історію про дівчинку, яка має дар пірокінезу. І хоча далеко не всі критики позитивно оцінили екранізацію творіння короля жахів, для вечора Геловіну фільм точно підійде.

Крик (2022)

Куди без культового фільму про маніяка-переслідувача? Це вже п’ятий у серії американських слешерів – четверту частину було знято аж у 2011 році. Саме час згадати минулі часи, які вміло обернули в сучасну картинку.

Хелловін. Кінець (2022)

Ще один слешер 2022, який є частиною давньої франшизи жахів. Це тринадцята частина, і вона є фінальною у трилогії сиквелів.

Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

І хоча картини про супергероїв від Marvel показують як бойовиків, ця частина має елементи повноцінного хорору. У фільмі Доктор Стрендж разом з Америкою боротимуться з демонами, а також з тими, хто їх направляє.

Для тих, хто хоче здивувати своїх друзів незвичайним зовнішнім виглядом, Факти ICTV підготували найкращі костюми та образи на Геловін 2022 року.