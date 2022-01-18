Водохреще чи Богоявлення щороку відзначають 19 січня. Це одне з найважливіших свят у християнській культурі – історія свідчить, що саме цього дня хрестили Ісуса Христа у річці Йордан, після чого він пішов у пустелю. Там він пробув 40 днів, молився та відмовлявся від їжі, готуючись до своєї місії на землі.

Наші пращури вірили, що свята вода на Водохреще має магічну силу — вона здатна вилікувати хворих, а також уберегти мешканців оселі від нечисті, залучити удачу та добробут. Навіть тваринам давали нею вгамувати спрагу.

Також 19 січня віряни поринають у крижану ополонку. Оскільки взимку більшість водойм замерзають, для купання в них на Водохреще роблять спеціальні отвори у формі хреста. Вважається, що такий обряд зміцнює здоров’я, а також оберігає від хвороб, виводить усі шкідливі речовини з організму. Також купання допомагає позбутися гріхів.

Свята вода – лікувальна. Її можна зберігати весь рік, час від часу використовуючи її для приготування їжі.

Чого не можна робити в ніч на Водохреще

Напередодні Водохрещі християни відзначають святвечір. Цього дня у храмах проводять службу, а після літургії святять воду.

Цього дня категорично заборонено займатися домашньою рутиною — прати та прибирати треба було заздалегідь.

Набираючи освячену воду, не варто думати про погане. Вона може втратити свою силу і навіть зарядитися негативом. Усі чарівні властивості зникнуть.

Крім того, у ніч на 19 січня не можна лаятися, позичати гроші та виносити щось із дому.

Традиційно з появою першої зірки на небі вся сім’я сідає за стіл — на Голодну кутю. До цього часу не вживають будь-якої їжі.

Що не можна робити на Водохреще 19 січня

Ворожити на Водохреще заборонено — це може залучити до оселі нещастя. Дізнатися свою долю за допомогою чаклунства можна лише 18 січня.

Також заборонено пірнати в ополонку після вживання алкоголю. Виконувати обряд можна лише після сповіді та причастя.

На Водохреща не можна робити прибирання, прати та шити. Також не можна навіть виносити сміття – свято спрямоване на очищення від гріхів.

Навіть стригтися чи робити манікюр не варто — заборона поширюється на всі церковні свята

У борг гроші на Водохреща давати не можна — можуть не повернути, а також є шанс залучити бідність до будинку.

19 січня краще провести без сварок і сліз — за прикметами вони приречуть вас на нещасливе життя і принесуть в будинок невдачу.

Дорогі подарунки – погана прикмета на Водохреще. Якщо й хочеться порадувати своїх близьких, краще зробити це символічним презентом.

І не забудьте цього дня говорити близьким добрі слова — на Водохреще вони мають особливу силу.