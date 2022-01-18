Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечают 19 января. Это один из самых важных праздников в христианской культуре — история гласит, что именно в этот день крестили Иисуса Христа в реке Иордан, после чего он ушел в пустыню. Там он пробыл 40 дней, молился и отказывался от пищи, готовясь к своей миссии на земле.

Наши предки верили, что святая вода на Крещение имеет магическую силу — она способна вылечить больных, а также уберечь жителей дома от нечисти, привлечь удачу и благополучие. Даже животным давали ею утолить жажду.

Также 19 января верующие окунаются в ледяную прорубь. Поскольку зимой большинство водоемов замерзают, для купания в них на Крещение делают специальные отверстия в форме креста. Считается, что такой обряд укрепляет здоровье, а также оберегает от болезней, выводит все вредные вещества из организма. Также купание помогает избавиться от грехов.

Святая вода — целительная. Ее можно хранить весь год, время от времени используя ее для приготовления пищи.

Что нельзя делать в ночь на Крещение

Накануне Крещения христиане отмечают сочельник. В этот день в храмах проводят службу, а после литургии святят воду.

В этот день категорически запрещено заниматься домашней рутиной — стирать и убирать нужно было заранее.

Набирая освященную воду, не принято думать о плохом. Она может утратить свою силу, и даже зарядиться негативом. Все волшебные свойства исчезнут.

Кроме того, в ночь на 19 января нельзя ругаться, одалживать деньги и выносить что-то из дома.

Традиционно, с появлением первой звезды на небе вся семья садится за стол — на Голодную кутью. До этого времени не употребляют какой-либо пищи.

Что нельзя делать на Крещение 19 января

Гадать на Крещение запрещено — это может привлечь в дом несчастье. Узнать свою судьбу с помощью волшебства можно только 18 января.

Также запрещено нырять в прорубь после употребления алкоголя. Исполнять обряд можно только после исповеди и причастия.

На Крещение нельзя делать уборку, стирать и шить. Также нельзя даже выносить мусор — праздник направлен на очищение от грехов.

Даже стричься или делать маникюр не стоит — запрет распространяется на все церковные праздники

В долг деньги на Крещение давать нельзя — могут не вернуть, а также есть шанс привлечь бедность в дом.

19 января лучше провести без ссор и слез — согласно приметам, они обрекут вас на несчастливую жизнь и принесут в дом неудачу.

Дорогие подарки — плохая примета на Крещение. Если и хочется порадовать своих близких, то лучше сделать это символическим презентом.

И не забудьте в этот день говорить близким добрые слова — на Крещение они имеют особую силу.