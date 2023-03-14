День святого Патрика щорічно відзначають 17 березня. В Україні це нехай і неофіційна дата, але багато хто не проти оцінити ірландські традиції. Цього дня заведено голосно відзначати свято – в пабі або ж просто в галасливій компанії вдома.

Де алкоголь – там часто і танці. Як відомо, танців без веселої музики не буває, і на таке незвичайне свято мелодії можуть бути дуже незвичайними.

Плейлист для вечірки на День святого Патрика – далі в матеріалі.

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В Ірландії це свято має величезне значення, оскільки пов’язане зі Святим Патриком – покровителем країни.

Саме тому більшість пісень на це свято бере свій початок в Ірландії, де часто використовують волинку та флейту.

Якщо немає бажання влаштовувати вечірку, можна відзначити День святого Патрика в пабі – у Києві їх величезна кількість. Є й ті, які розташовані в підвальних приміщеннях – хороший варіант захисту на випадок повітряної тривоги. Ознайомитися з чудовими локаціями для відпочинку можна на Фактах ICTV.