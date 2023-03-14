День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта. В Украине это пусть и неофициальная дата, но многие не против оценить ирландские традиции. В этот день принято громко отмечать праздник — в пабе или же просто в шумной компании дома.

Где алкоголь — там зачастую и танцы. Как известно, танцев без веселой музыки не бывает, и на такой необычный праздник мелодии могут быть очень необычными.

Плейлист для вечеринки на День святого Патрика — далее в материале.

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В Ирландии этот праздник имеет огромное значение, так как связан со Святым Патриком — покровителем страны.

Именно поэтому большинство песен на этот праздник берет свое начало из Ирландии, где часто используют волынку и флейту.

Если нет желания устраивать вечеринку, можно отметить День святого Патрика в пабе — в Киеве их огромное количество. Есть и те, которые расположены в подвальных помещениях — хороший вариант защиты на случай воздушной тревоги. Ознакомиться с отличными локациями для отдыха можно на Фактах ICTV.