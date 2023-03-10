День святого Патрика – унікальне свято, яке щорічно відзначають 17 березня. Воно існує як нагадування про покровителя Ірландії святого Патрика.

І якщо раніше було заведено ходити в гості, розповідати байки та вживати алкоголь, то тепер традиція переросла в похід до пабу, де відбувається те ж саме, але в галасливій компанії. Багато таких локацій можна знайти в столиці.

Де відсвяткувати День святого Патрика в Києві – далі в матеріалі.

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На випадок повітряної тривоги ліпше опинитися в безпечному місці – найкраще підходять ті місця, де є облаштовані сховища, або ж паби, розміщені в підвальних приміщеннях.

Якщо не хочеться виїжджати за межі центру, можна завітати до Queen’s Pub за адресою вул. Антоновича, 3. Підвальне приміщення виконане у британському стилі, з прапорами, зеленими диванами та дерев’яною барною стійкою.

Щоб не йти далеко, можна також заскочити в Дороті Паб. Місце також розташоване біля фасаду будівлі за адресою вул. Велика Васильківська 43/16. Досить велика та простора зала, навіть є мінісценка для виступів і озвучування думок стендап-коміків.

Ще один паб у підвальному приміщенні в самому серці Києва – ProRock. Він розташований за адресою вул. Пушкінська, 32, і точно вмістить у себе всю вашу галасливу компанію. До алкоголю також є велике меню.

Хороший варіант буквально біля Майдану – це O’Brien’s. Підвальне приміщення на вулиці Михайлівській 17а, але в ньому дуже багато місця для всіх охочих. Місце особливо цінують футбольні фанати.

Останній у списку, але далеко не найгірший – справжній ірландський паб Andrew`s Irish Pub за адресою вул. Костянтинівська 22/17. Традиційно, інтер’єр виконаний у зелених тонах, а крім алкоголю відвідувачам можуть запропонувати бургери й закуску.

Утім, березень уже поступово добігає кінця – середина весни вже на порозі. Квітень принесе багато свят. Приміром, на середину місяця припадає Великдень, а на кінець – Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.