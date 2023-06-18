18 червня в Україні відзначають День батька. Щороку це свято припадає на третю неділю першого літнього місяця.

Свято на честь татусів відзначають у багатьох країнах світу, у нашій не так давно – з 2019 року. Його мета – утвердити роль батька в сім’ї як рівнозначну ролі матері, адже батько відіграє не менш малу роль у вихованні своїх дітей.

Якщо у вас є можливість привітати тата особисто – зробіть це, якщо ж ні, скажіть або надішліть йому приємні слова. Факти ICTV підготували привітання з Днем батька 2023 у СМС.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

***

Таточку любий, рідна людино,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

***

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам’ятай, для мене завжди

Ти найкращий у світі друг!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.