18 червня в Україні відзначають День батька. Щороку це свято припадає на третю неділю першого літнього місяця.
Свято на честь татусів відзначають у багатьох країнах світу, у нашій не так давно – з 2019 року. Його мета – утвердити роль батька в сім’ї як рівнозначну ролі матері, адже батько відіграє не менш малу роль у вихованні своїх дітей.
Якщо у вас є можливість привітати тата особисто – зробіть це, якщо ж ні, скажіть або надішліть йому приємні слова. Факти ICTV підготували привітання з Днем батька 2023 у СМС.
***
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.
***
Таточку любий, рідна людино,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
***
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
***
Жити в щасті лиш бажаю,
Буде хай здоровим дух.
Пам’ятай, для мене завжди
Ти найкращий у світі друг!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.