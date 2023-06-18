18 июня в Украине отмечают День отца. Ежегодно этот праздник приходится на третье воскресенье первого летнего месяца.

Праздник в честь пап отмечают во многих странах мира, в нашей не так давно — с 2019 года. Его цель — утвердить роль отца в семье как равнозначную роли матери, ведь отец отыграет не менее малую роль в воспитании своих детей.

Если у вас есть возможность поздравить папу лично — сделайте это, если же нет, скажите или отправьте ему приятные слова. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем отца 2023 в СМС.

***

Самый добрый, самый строгий,

Поздравляю, дорогой,

С Днем отца тебя сегодня,

Самый близкий и родной!

Долгих лет тебе, папуля,

И улыбки на лице!

Ты поверь, мечтает каждый

О таком, как ты, отце.



***

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя.

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

***

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!



***

Такой ты сильный и надежный-

С тобою ничего не страшно!

И защитить всегда ты можешь,

Помочь в вопросах самых важных!

Пусть, папа, все мечты свои

Тебе исполнить удается,

И крепнут силы пусть твои,

А сердце добрым остается!

***

С Днем отца я поздравляю!

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.