18 июня в Украине отмечают День отца. Ежегодно этот праздник приходится на третье воскресенье первого летнего месяца.
Праздник в честь пап отмечают во многих странах мира, в нашей не так давно — с 2019 года. Его цель — утвердить роль отца в семье как равнозначную роли матери, ведь отец отыграет не менее малую роль в воспитании своих детей.
Если у вас есть возможность поздравить папу лично — сделайте это, если же нет, скажите или отправьте ему приятные слова. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем отца 2023 в СМС.
***
Самый добрый, самый строгий,
Поздравляю, дорогой,
С Днем отца тебя сегодня,
Самый близкий и родной!
Долгих лет тебе, папуля,
И улыбки на лице!
Ты поверь, мечтает каждый
О таком, как ты, отце.
***
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя.
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
***
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
***
Такой ты сильный и надежный-
С тобою ничего не страшно!
И защитить всегда ты можешь,
Помочь в вопросах самых важных!
Пусть, папа, все мечты свои
Тебе исполнить удается,
И крепнут силы пусть твои,
А сердце добрым остается!
***
С Днем отца я поздравляю!
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.