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Новорічна ялинка у Києві 2022-2023: якою вона буде

8 Листопада 2022, 16:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Новорічна ялинка у Києві 2022-2023: якою вона буде

Усупереч повномасштабній війні в Україні, головній новорічній ялинці країни цього року бути. Святкове дерево встановлять у Києві, проте ще невідомо, де саме.

Підготовку до встановлення вже розпочато і наразі вивчаються всі можливості цього питання. Про це розповів президент Folk Ukraine та організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький Realist.Online.

За його словами, мер Києва Віталій Кличко підтвердив встановлення дерева. Нині вони працюють, шукають партнерів та спонсорів. Готово кілька ескізів ялинки 2022-2023.

Зараз дивляться

– Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія, – зазначив Ігор.

Один із можливих варіантів святкового дерева – ялинка у кольорах прапора України, прикрашена іграшками, квітами та свічками. На маківці замість різдвяної зірки – тризуб.

Новорічна ялинка у Києві 2022-2023: якою вона буде / 2 зображення

Традиційно ялинку відкривають 19 числа – у День Святого Миколая. Встановлюють дерево зазвичай на Софійській площі.

За словами організаторів, на локації ялинки 2021-2022 за новорічні свята побувало до чотирьох мільйонів відвідувачів, тому місцевість ледь упоралася з таким напливом. Як буде цього року і чи перенесуть таки локацію – дізнаємося згодом.

Також раніше Віталій Кличко розповідав, чого чекати на Новий рік та Різдво у столиці. Мер Києва зазначив, що насамперед вони відштовхуються від питання безпеки, проте ялинка буде, оскільки це традиція та добрі емоції.

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Фото: Realist.Online

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