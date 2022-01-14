День Василя – свято, яке відзначається 14 січня. Традиційно цього дня вітають усіх Василів із днем ангела.
Якщо ви не знаєте, як оригінально привітати своїх знайомих з таким ім’ям, то вам знадобиться наша добірка привітань із Днем Василя.
Вітання з Днем Василя у віршах
Зі святом ми тебе, Василю,
Вітаємо сердечно,
Щастя, радості та сили,
Цінуємо безкінечно!
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З днем ангела тебе, Василю,
Привітати ми спішимо.
Будь радісним, таким же милим!
Бажаємо щастя щиро!
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Василь – з грецької царський,
Життя твоє нехай буде багатим,
Неси із собою всюди свято
І щасливим будь завжди.
Здоров’я ми тобі бажаємо,
З днем ангела вітаємо!
***
Василю, друже мій, в цей час
Бажаю, щоб вогонь у серці не згас,
Хай справдяться бажання й мрії,
Достаток перевершує надії.
***
У день ангела Василя
Бажаємо здоров’я, кохання та сили,
В життя хай втілиться все те,
Про що ти мріяв і просив.
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У цей день і у цей час
Ми вітаємо Васюню,
І бажаємо тобі
Борщу повную каструлю.
Щастя, радості, удачі,
Хай обходять стороною невдачі!
***
Васю, ти покорив усіх своєю простотою!
Щастя нехай завжди буде з тобою.
З днем ангела тебе ми вітаємо,
Мрій виконання тобі бажаємо.
***
Сьогодні відзначається День Василя,
Бажаємо, Васю, у житті багато добра,
Щоб життя було довгим, щастя сповна,
А душа спокійна й весела!
***
Забудь про всі турботи, Васю,
Адже сьогодні твій день,
Здоров’я тобі, успіхів, щастя,
Радості та натхнень!
***
З днем ангела вітаємо сьогодні ми
Від душі тебе, Василю,
Будь успішним та веселим ти,
Даремно не витрачай своїх зусиль.
***
Дорогий Василю,
Будьте здоровим та щасливим.
Бажаємо, щоб у житті все збувалося,
Виглядати так само на всі сто вам вдавалося.
***
З днем ангела тебе
Вітаємо сьогодні ми,
І бажаємо тобі
Мрій, натхнення і краси!
Зі святом тебе, Василю,
Будь завжди таким щасливим.
***
Відзначає Василь іменини,
Бажаємо тобі бути щасливим,
Не буде хай в житті невдач і злості,
Зви нас скоріш до себе в гості.
***
Від щирого серця бажаю, Васю,
Тобі багато-багато удачі,
Все отримувати легко й одразу,
Грошей багато мати на додачу!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя
Прийми привітання!
День Василя — слов’янське календарне свято, початок нового року за старим стилем. Цього дня вшановується пам’ять святого Василя Великого. Напередодні цього дня, у Василів вечір (або Щедрий вечір) люди ходили будинками з привітаннями та бажали благополуччя. Також чоловіки проводили обряд посівання, який популярний досі.
Не забувайте і про іменини Василя, озброюйтесь нашими привітаннями з Днем Василя 14 січня та вітайте всіх знайомих, які з гордістю носять це ім’я, що з грецької означає царський.