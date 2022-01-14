День Василя – свято, яке відзначається 14 січня. Традиційно цього дня вітають усіх Василів із днем ангела.

Якщо ви не знаєте, як оригінально привітати своїх знайомих з таким ім’ям, то вам знадобиться наша добірка привітань із Днем Василя.

Вітання з Днем Василя у віршах

Зі святом ми тебе, Василю,

Вітаємо сердечно,

Щастя, радості та сили,

Цінуємо безкінечно!

***

З днем ангела тебе, Василю,

Привітати ми спішимо.

Будь радісним, таким же милим!

Бажаємо щастя щиро!

***

Василь – з грецької царський,

Життя твоє нехай буде багатим,

Неси із собою всюди свято

І щасливим будь завжди.

Здоров’я ми тобі бажаємо,

З днем ангела вітаємо!

***

Василю, друже мій, в цей час

Бажаю, щоб вогонь у серці не згас,

Хай справдяться бажання й мрії,

Достаток перевершує надії.

***

У день ангела Василя

Бажаємо здоров’я, кохання та сили,

В життя хай втілиться все те,

Про що ти мріяв і просив.

***

У цей день і у цей час

Ми вітаємо Васюню,

І бажаємо тобі

Борщу повную каструлю.

Щастя, радості, удачі,

Хай обходять стороною невдачі!

***

Васю, ти покорив усіх своєю простотою!

Щастя нехай завжди буде з тобою.

З днем ангела тебе ми вітаємо,

Мрій виконання тобі бажаємо.

***

Сьогодні відзначається День Василя,

Бажаємо, Васю, у житті багато добра,

Щоб життя було довгим, щастя сповна,

А душа спокійна й весела!

***

Забудь про всі турботи, Васю,

Адже сьогодні твій день,

Здоров’я тобі, успіхів, щастя,

Радості та натхнень!

***

З днем ангела вітаємо сьогодні ми

Від душі тебе, Василю,

Будь успішним та веселим ти,

Даремно не витрачай своїх зусиль.

***

Дорогий Василю,

Будьте здоровим та щасливим.

Бажаємо, щоб у житті все збувалося,

Виглядати так само на всі сто вам вдавалося.

***

З днем ангела тебе

Вітаємо сьогодні ми,

І бажаємо тобі

Мрій, натхнення і краси!

Зі святом тебе, Василю,

Будь завжди таким щасливим.

***

Відзначає Василь іменини,

Бажаємо тобі бути щасливим,

Не буде хай в житті невдач і злості,

Зви нас скоріш до себе в гості.

***

Від щирого серця бажаю, Васю,

Тобі багато-багато удачі,

Все отримувати легко й одразу,

Грошей багато мати на додачу!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя

Прийми привітання!

День Василя — слов’янське календарне свято, початок нового року за старим стилем. Цього дня вшановується пам’ять святого Василя Великого. Напередодні цього дня, у Василів вечір (або Щедрий вечір) люди ходили будинками з привітаннями та бажали благополуччя. Також чоловіки проводили обряд посівання, який популярний досі.

Не забувайте і про іменини Василя, озброюйтесь нашими привітаннями з Днем Василя 14 січня та вітайте всіх знайомих, які з гордістю носять це ім’я, що з грецької означає царський.