14 січня, крім Старого Нового року, відзначають свято Василя. Святителя Василя Великого вважають покровителем землеробства. Саме з ним пов’язано звичай засівання осель пшеницею з відповідними приказками.
Він також був філософом і богословом – написав багато праць. До нього звертаються з молитвами ті, чия діяльність пов’язана з освітою.
Народився святий приблизно у 330 році в Кесарії Каппадокійській (Мала Азія) в християнській родині. З самого дитинства дотримувався церковних канонів. Заснував два монастирі – жіночий і чоловічий, а також утримував богадільні та будинок для прочан.
Віряни моляться святому Василю також про здоров’я і просять допомоги в придбанні житла.
Традиції свята Василя
За традицією вранці, 14 січня, господині готують щедру кутю. З’їдати її прийнято до останньої крихти.
А діти на Василя прокидаються дуже рано і після церковної служби ідуть засівати, набравши в кишені зерна (жито, пшеницю, овес).
Засівальників вважають найбажанішими гостями в цей день і запрошують до столу.
Першим у новому році в будинок повинен зайти чоловік.
Вважається, що дівчата щастя не приносять, тому їм засівати заборонено. Більш того, свято Василя – єдиний день в році, коли жінкам не можна ходити у гості.
Зерном, яке засівальники розкидали по хаті, господині годували курей – щоб краще неслися, давали худобі – щоб була здорова. А частину зберігали до весни, змішували з іншим зерном і починали перший посів.
Але змітати його можна тільки після Водохреща, 19 січня.
Народні прикмети на свято Василя
- Ніч на Василя тиха і ясна – рік буде щасливим.
- Сонце з самого ранку віщує особливо багатий і урожайний рік, особливо багатий урожай фруктів.
- Якщо іній на деревах – до врожаю хліба.
- Сніг іде 14 січня – рік буде вдалим для всього.