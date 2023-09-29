День учителя 2023 святкуватимуть 1 жовтня. Свято професійних працівників освіти в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня.

Зважаючи на те, що День учителя припадає на вихідний, школярі часто вітають своїх викладачів ще у п’ятницю.

Факти ICTV зібрали для вас короткі привітання із Днем учителя 2023 у віршах. Теплі слова допоможуть подякувати педагогам за їхню працю та відданість справі.

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День вчителя 2023 – привітання у віршах

З Днем учителя вітаю,

будьте радісні завжди!

Хай уроки пролітають

Швидко, наче уві сні.

* * *

З Днем учителя вітаю

І від серця вам бажаю

Позитиву та кохання,

Хай здійсняться всі бажання!

* * *

З Днем учителя вітаю!

Учнів гарних і старанних,

Днів щасливих і безхмарних!

* * *

З Днем учителя вітаю

В цей осінній теплий день!

Сил бажаю і здоров’я,

Побільше радісних пісень!

* * *

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші.

З Днем учителя!



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Повномасштабна війна посунула святкування на другий план, проте це не привід залишити викладачів без уваги. Тому ми також зібрали ідеї оригінальних подарунків на День учителя 2023, що змусять їх усміхнутися і відчути вдячність учнів.