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З Днем учителя! Теплі привітання для педагогів у віршах

29 Вересня 2023, 12:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Учитель
Джерело: Depositphotos

День учителя 2023 святкуватимуть 1 жовтня. Свято професійних працівників освіти в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня.

Зважаючи на те, що День учителя припадає на вихідний, школярі часто вітають своїх викладачів ще у п’ятницю.

Факти ICTV зібрали для вас короткі привітання із Днем учителя 2023 у віршах. Теплі слова допоможуть подякувати педагогам за їхню працю та відданість справі.

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День вчителя 2023 – привітання у віршах

З Днем учителя вітаю,
будьте радісні завжди!
Хай уроки пролітають
Швидко, наче уві сні.

* * *

З Днем учителя вітаю
І від серця вам бажаю
Позитиву та кохання,
Хай здійсняться всі бажання!

* * *

З Днем учителя вітаю!
Учнів гарних і старанних,
Днів щасливих і безхмарних!

* * *

З Днем учителя вітаю
В цей осінній теплий день!
Сил бажаю і здоров’я,
Побільше радісних пісень!

* * *

Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші.
З Днем учителя!

* * *

Повномасштабна війна посунула святкування на другий план, проте це не привід залишити викладачів без уваги. Тому ми також зібрали ідеї оригінальних подарунків на День учителя 2023, що змусять їх усміхнутися і відчути вдячність учнів.

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