День учителя 2023 святкуватимуть 1 жовтня. Свято професійних працівників освіти в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня.
Зважаючи на те, що День учителя припадає на вихідний, школярі часто вітають своїх викладачів ще у п’ятницю.
Факти ICTV зібрали для вас короткі привітання із Днем учителя 2023 у віршах. Теплі слова допоможуть подякувати педагогам за їхню працю та відданість справі.
День вчителя 2023 – привітання у віршах
З Днем учителя вітаю,
будьте радісні завжди!
Хай уроки пролітають
Швидко, наче уві сні.
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З Днем учителя вітаю
І від серця вам бажаю
Позитиву та кохання,
Хай здійсняться всі бажання!
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З Днем учителя вітаю!
Учнів гарних і старанних,
Днів щасливих і безхмарних!
* * *
З Днем учителя вітаю
В цей осінній теплий день!
Сил бажаю і здоров’я,
Побільше радісних пісень!
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Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші.
З Днем учителя!
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Повномасштабна війна посунула святкування на другий план, проте це не привід залишити викладачів без уваги. Тому ми також зібрали ідеї оригінальних подарунків на День учителя 2023, що змусять їх усміхнутися і відчути вдячність учнів.