День учителя 2023 будут праздновать 1 октября. Праздник профессиональных работников образования в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября.

Несмотря на то, что День учителя приходится на выходной, школьники часто поздравляют своих преподавателей еще в пятницу.

Факты ICTV собрали для вас короткие поздравления с Днем учителя 2023 в стихах. Теплые слова помогут поблагодарить педагогов за их труд и преданность делу.

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День учителя 2023 — поздравления в стихах

С Днем учителя поздравляю,

будьте радостны всегда!

Улыбок и тепла желаю

В этот день календаря!

* * *

С Днем учителя поздравляем

И спасибо говорим!

Всех благ земных в этот день желаем

И премий вам больших!

* * *

С Днем учителя поздравляю,

Спасибо за ваше добро!

За чуткость, свет вечных знаний,

Любовь, заботу и тепло!

* * *

Поздравляю с Днем учителя!

Пусть чаще будет вдохновение для работы непростой

Мужества, терпения и не терять позитивный настрой!

* * *

Спасибо вам за труд и знания

С детьми бывает нелегко!

Пусть каждый день дарит сюрприз

И счастливой будет вся жизнь!

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Полномасштабная война отодвинула празднование на второй план, однако это не повод оставить преподавателей без внимания. Поэтому мы также собрали идеи оригинальных подарков на День учителя 2023, которые заставят их улыбнуться и почувствовать благодарность учеников.