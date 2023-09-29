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С Днем учителя! Теплые поздравления для педагогов в стихах

29 сентября 2023, 12:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Учитель
Источник: Depositphotos

День учителя 2023 будут праздновать 1 октября. Праздник профессиональных работников образования в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября.

Несмотря на то, что День учителя приходится на выходной, школьники часто поздравляют своих преподавателей еще в пятницу.

Факты ICTV собрали для вас короткие поздравления с Днем учителя 2023 в стихах. Теплые слова помогут поблагодарить педагогов за их труд и преданность делу.

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День учителя 2023 — поздравления в стихах

С Днем учителя поздравляю,
будьте радостны всегда!
Улыбок и тепла желаю
В этот день календаря!

* * *

С Днем учителя поздравляем
И спасибо говорим!
Всех благ земных в этот день желаем
И премий вам больших!

* * *

С Днем учителя поздравляю,
Спасибо за ваше добро!
За чуткость, свет вечных знаний,
Любовь, заботу и тепло!

* * *

Поздравляю с Днем учителя!
Пусть чаще будет вдохновение для работы непростой
Мужества, терпения и не терять позитивный настрой!

* * *

Спасибо вам за труд и знания
С детьми бывает нелегко!
Пусть каждый день дарит сюрприз
И счастливой будет вся жизнь!

* * *

Полномасштабная война отодвинула празднование на второй план, однако это не повод оставить преподавателей без внимания. Поэтому мы также собрали идеи оригинальных подарков на День учителя 2023, которые заставят их улыбнуться и почувствовать благодарность учеников.

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