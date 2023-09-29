День учителя 2023 будут праздновать 1 октября. Праздник профессиональных работников образования в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября.
Несмотря на то, что День учителя приходится на выходной, школьники часто поздравляют своих преподавателей еще в пятницу.
Факты ICTV собрали для вас короткие поздравления с Днем учителя 2023 в стихах. Теплые слова помогут поблагодарить педагогов за их труд и преданность делу.
День учителя 2023 — поздравления в стихах
С Днем учителя поздравляю,
будьте радостны всегда!
Улыбок и тепла желаю
В этот день календаря!
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С Днем учителя поздравляем
И спасибо говорим!
Всех благ земных в этот день желаем
И премий вам больших!
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С Днем учителя поздравляю,
Спасибо за ваше добро!
За чуткость, свет вечных знаний,
Любовь, заботу и тепло!
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Поздравляю с Днем учителя!
Пусть чаще будет вдохновение для работы непростой
Мужества, терпения и не терять позитивный настрой!
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Спасибо вам за труд и знания
С детьми бывает нелегко!
Пусть каждый день дарит сюрприз
И счастливой будет вся жизнь!
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Полномасштабная война отодвинула празднование на второй план, однако это не повод оставить преподавателей без внимания. Поэтому мы также собрали идеи оригинальных подарков на День учителя 2023, которые заставят их улыбнуться и почувствовать благодарность учеников.