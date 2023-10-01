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Натхнення та вдячних учнів: привітання до Дня вчителя

1 Жовтня 2023, 07:04
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
вчителька учениця

День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. У 2023 році професійне свято припадає на 1 жовтня. Сьогодні висловлюємо вдячність і повагу вчителям, які формують майбутнє нації.

День вчителя в Україні має особливе значення, оскільки педагоги ведуть навчальний процес в умовах війни. Українська освіта щодня проходить через виклики, але вчителі стійко тримають освітній тил. Вони не лише несуть знання, а й підтримують учнів.

Факти.Life підготували привітання із Днем вчителя у листівках, за допомогою яких можна висловити свою подяку за науку та турботу.

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листівка

День вчителя – вітальні листівки 2023

листівка

Картинки на День вчителя 2023

листівка

Картинки до Дня вчителя

листівка

Привітання з Днем вчителя

листівка

День вчителя – привітання у листівках

День вчителя у 2023 році – це не лише свято освіти, а й визнання важливої ролі педагогів в українському суспільстві, особливо в умовах війни. Це є нагадуванням про те, що освіта – фундамент держави.

Раніше ми розповідали, як можна оригінально привітати вчителів із професійним святом.

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