7 червня, в понеділок, святкують день ангела Вікторії. Ім’я латинського походження і означає перемога.

Жінкам із цим ім’ям властиві спокій та сором’язливість. Хоча з дитинства Віка показує себе переможцем, бо за що б не взялася, все виходить.

Вона щира і любляча жінка. В людях Вікторія цінує красу внутрішнього світу. Партнера обирає ретельно та прискіпливо.

Професію Віка обирає таку, де переважно не потрібно спілкуватися з людьми, і де результат залежить тільки від неї самої. Вона може стати чудовою манекенницею або ж фотомоделлю.

Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Вікторії. Тож привітайте знайомих – їм однозначно буде приємно.

СМС-привітання з днем ангела Вікторії

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Вікторія! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

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З Днем ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сьогодні Віка лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

В День Ангела Вікторії бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Віка вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Віка вітає!

Листівки-привітання з днем ангела Вікторії

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Церковний календар

У червні 2021 року відзначатимуть головне християнське свято День Святої Трійці. Воно випадає на 20 червня.

За день до цього буде Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих.

Детальний церковний календар на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.