7 июня, в понедельник, празднуют день ангела Виктории. Имя латинского происхождения и означает победа.

Женщинам с этим именем свойственны спокойствие и застенчивость. Хотя с детства Вика показывает себя победителем, потому что, за что бы ни взялась, все получается.

Она искренняя и любящая женщина. В людях Виктория ценит красоту внутреннего мира. Партнера выбирает тщательно и придирчиво.

Профессию Вика выбирает такую, где обычно не нужно общаться с людьми, и где результат зависит только от нее самой. Она может стать прекрасной манекенщицей или фотомоделью.

Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ангела Виктории. Поэтому поздравьте знакомых — им однозначно будет приятно.

СМС-поздравления с днем ангела Виктории

***

Желаю от души тебе я, Вика,

Всего, чего желаешь в жизни ты:

Любви, здоровья, денег много, шика,

Удачи, вечно юной красоты!

Пусть радость дарит каждая минута,

А жизнь будет прекрасна и легка!

Желаю тебе мира и уюта,

И счастья неземного на века!

***

Сегодня, милая Викуля,

Тебе желаю быть всегда

Такой чудесной красотулей,

Сиять, как яркая звезда!

Любви желаю настоящей,

Улыбок, преданных подруг,

Карьеры быстрой и блестящей,

И ярких красок лишь вокруг!

***

Дорогая Викуля, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!

***

Викуся, я тебя искренне поздравляю! Желаю тебе встречать на своем пути только добрых людей и верных друзей, желаю огромного счастья души и чистой любви сердца, желаю радостных событий и несомненных успехов, желаю великолепной красоты и прекрасного самочувствия!

***

Виктория, пусть твоя жизнь состоит исключительно из побед, чтобы вдохновляли они тебя и дарили стимул двигаться дальше к целям, которые ты себе ставишь. Оставайся невероятно красивой, безумно очаровательной, такой же умной, будь здоровой и сильной.

Картинки-поздравления с днем ангела Виктории

***

***

***

***

***

Церковный календарь 2021

В июне 2021 года будут отмечать главный христианский праздник День Святой Троицы. Оно выпадает на 20 июня.

За день до этого будет Троицкая поминальная суббота. Этот день все православные верующие посвящают молитвам за умерших близких, родственников и знакомых.

Детальный церковный календарь на июнь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.