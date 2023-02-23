23 лютого відзначають День ангела Валентини. Цього дня церква вшановує пам’ять мучениці Валентини Кесарійської.
На честь іменин Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Валентина, а також підготували привітання з Днем ангела у листівках, СМС та прозі.
Значення імені Валентина та характер його володарки
Ім’я Валентина походить від латинського слова valeo, яке перекладається як сильна, здорова.
Власниця цього імені – кокетка, чуттєва і трохи сором’язлива. Незважаючи на те, що вона вміє справляти враження на протилежну стать, робить це вкрай рідко.
Валя вважається хорошим другом, має уявлення про честь та гідність. Є працьовитою, наполегливою. Власниця цього імені – хороша мати та господиня, проте часто обирає не тих чоловіків, а тому сімейні стосунки можуть складатися невдало.
Привітання з Днем ангела Валентини у листівках
Привітання з Днем ангела Валентини у СМС
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Валентина, Валюша, Валя
Людина великої душі.
Весела, гарна, вперта,
Але не зло, від чесної душі.
Ти завжди прибіжиш на допомогу,
Руку допомоги всім подаси.
Якщо потрібно і в сніг, і в холод
Теплоти частину своєї віддаси!
Валентина, Валюша, Валя,
Нехай супроводжує лише успіх.
Ти завжди добродушна з нами,
Нехай звучить твій веселий сміх!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай же Валі помагає
Ангел-покровитель!
Привітання з Днем ангела Валентини у прозі
Валентино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай він оберігає тебе на кожному кроці, дбає про твоїх близьких і йде за тобою, де б ти не була.
***
У День ангела, Валю, бажаю, щоб твій небесний покровитель тебе оберігав і допомагав у всіх справах, щоб усі починання були втілені у життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!
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Валентино, вітаю з іменинами! Бажаю радості, успіхів, усмішки на обличчі та прекрасного оточення. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів.
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У День ангела хочу побажати міцного здоров’я, пристрасного кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим, щасливим та позитивним.
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Валюшо, я бажаю тобі здійснення всіх мрій, міцного здоров’я та безмежного щастя! Нехай у твоєму серці завжди панують любов та доброта! Бажаю море позитивних емоцій, чудового настрою та яскравих моментів!