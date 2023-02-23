23 лютого відзначають День ангела Валентини. Цього дня церква вшановує пам’ять мучениці Валентини Кесарійської.

На честь іменин Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Валентина, а також підготували привітання з Днем ангела у листівках, СМС та прозі.

Значення імені Валентина та характер його володарки

Ім’я Валентина походить від латинського слова valeo, яке перекладається як сильна, здорова.

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Власниця цього імені – кокетка, чуттєва і трохи сором’язлива. Незважаючи на те, що вона вміє справляти враження на протилежну стать, робить це вкрай рідко.

Валя вважається хорошим другом, має уявлення про честь та гідність. Є працьовитою, наполегливою. Власниця цього імені – хороша мати та господиня, проте часто обирає не тих чоловіків, а тому сімейні стосунки можуть складатися невдало.

Привітання з Днем ангела Валентини у листівках

Привітання з Днем ангела Валентини у СМС

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Валентина, Валюша, Валя

Людина великої душі.

Весела, гарна, вперта,

Але не зло, від чесної душі.

Ти завжди прибіжиш на допомогу,

Руку допомоги всім подаси.

Якщо потрібно і в сніг, і в холод

Теплоти частину своєї віддаси!

Валентина, Валюша, Валя,

Нехай супроводжує лише успіх.

Ти завжди добродушна з нами,

Нехай звучить твій веселий сміх!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай же Валі помагає

Ангел-покровитель!

Привітання з Днем ангела Валентини у прозі

Валентино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай він оберігає тебе на кожному кроці, дбає про твоїх близьких і йде за тобою, де б ти не була.

***

У День ангела, Валю, бажаю, щоб твій небесний покровитель тебе оберігав і допомагав у всіх справах, щоб усі починання були втілені у життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!

***

Валентино, вітаю з іменинами! Бажаю радості, успіхів, усмішки на обличчі та прекрасного оточення. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів.

***

У День ангела хочу побажати міцного здоров’я, пристрасного кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим, щасливим та позитивним.

***

Валюшо, я бажаю тобі здійснення всіх мрій, міцного здоров’я та безмежного щастя! Нехай у твоєму серці завжди панують любов та доброта! Бажаю море позитивних емоцій, чудового настрою та яскравих моментів!