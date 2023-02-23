23 февраля отмечают День ангела Валентины. В этот день церковь чтит память мученицы Валентины Кесарийской.
В честь именин Факты ICTV решили раскрыть значение имени Валентина, а также подготовили поздравления с Днем ангела в открытках, СМС и прозе.
Значение имени Валентина и характер его обладательницы
Имя Валентина произошло от латинского слова valeo, которое переводится как сильная, здоровая.
Обладательница этого имени — кокетка, чувственная и немного стеснительная. Несмотря на то, что она умеет производить впечатление на противоположный пол, делает это крайне редко.
Валя считается хорошим другом, имеет представление о чести и достоинстве. Трудолюбивая, настойчивая. Обладательница этого имени — хорошая мать и хозяйка, однако часто выбирает не тех мужчин, а потому семейные отношения могут складываться неудачно.
Поздравления с Днем ангела Валентины в открытках
Поздравления с Днем ангела Валентины в СМС
Валентине – радости и счастья
В именины хочется желать,
И любви огромной и манящей,
И суметь в руках ее держать.
Будь красивой, доброй и веселой,
В жизни не сдавайся никогда,
Коль споткнулась – поднимайся снова,
Только лишь вперед иди всегда!
***
Сегодня ангел Валентину
С утра поздравить поспешил.
А я желаю в именины,
Чтобы всегда он рядом был!
Чтобы дарил покой и радость,
Незримо за спиной порхал
И даже мелкую опасность
Он в пепел рушить поспевал!
***
Валентина, Валентина,
Этот праздник — только ваш.
Пусть приятная картина
Не исчезнет, как мираж.
Пусть на Ваши именины
Тот, кто любит вас, придет.
Пусть Вам дарят апельсины
В этот день и круглый год!
***
Валентине радости и счастья
В именины хочется желать,
И любви огромной и манящей,
И суметь в руках ее удержать.
***
Сегодня отмечает Валентина
Прекрасный праздник, Богом освещенный,
И ангелочек в эти именины
С утра порхает рядом вдохновленно!
Куда бы ни шагала в этой жизни,
Ты знай всегда, что рядышком защита.
Добры пусть всегда будут твои мысли,
И к Богу для молитвы дверь открыта!
Поздравления с Днем ангела Валентины в прозе
Валентина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть он оберегает тебя на каждом шагу, заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.
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В День ангела, Валя, желаю, чтобы твой небесный покровитель тебя оберегал и помогал во всех твоих делах, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!
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Валентина, поздравляю с именинами! Желаю радости, успехов, улыбки на лице и прекрасного окружения. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод.
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В День ангела хочу пожелать крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным, счастливым и позитивным.
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Валечка, я желаю тебе исполнения всех желаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов!