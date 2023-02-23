23 февраля отмечают День ангела Валентины. В этот день церковь чтит память мученицы Валентины Кесарийской.

В честь именин Факты ICTV решили раскрыть значение имени Валентина, а также подготовили поздравления с Днем ангела в открытках, СМС и прозе.

Значение имени Валентина и характер его обладательницы

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Имя Валентина произошло от латинского слова valeo, которое переводится как сильная, здоровая.

Обладательница этого имени — кокетка, чувственная и немного стеснительная. Несмотря на то, что она умеет производить впечатление на противоположный пол, делает это крайне редко.

Валя считается хорошим другом, имеет представление о чести и достоинстве. Трудолюбивая, настойчивая. Обладательница этого имени — хорошая мать и хозяйка, однако часто выбирает не тех мужчин, а потому семейные отношения могут складываться неудачно.

Поздравления с Днем ангела Валентины в открытках

Поздравления с Днем ангела Валентины в СМС

Валентине – радости и счастья

В именины хочется желать,

И любви огромной и манящей,

И суметь в руках ее держать.

Будь красивой, доброй и веселой,

В жизни не сдавайся никогда,

Коль споткнулась – поднимайся снова,

Только лишь вперед иди всегда!

***

Сегодня ангел Валентину

С утра поздравить поспешил.

А я желаю в именины,

Чтобы всегда он рядом был!

Чтобы дарил покой и радость,

Незримо за спиной порхал

И даже мелкую опасность

Он в пепел рушить поспевал!



***

Валентина, Валентина,

Этот праздник — только ваш.

Пусть приятная картина

Не исчезнет, как мираж.

Пусть на Ваши именины

Тот, кто любит вас, придет.

Пусть Вам дарят апельсины

В этот день и круглый год!

***

Валентине радости и счастья

В именины хочется желать,

И любви огромной и манящей,

И суметь в руках ее удержать.

***

Сегодня отмечает Валентина

Прекрасный праздник, Богом освещенный,

И ангелочек в эти именины

С утра порхает рядом вдохновленно!

Куда бы ни шагала в этой жизни,

Ты знай всегда, что рядышком защита.

Добры пусть всегда будут твои мысли,

И к Богу для молитвы дверь открыта!



Поздравления с Днем ангела Валентины в прозе

Валентина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть он оберегает тебя на каждом шагу, заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.

***

В День ангела, Валя, желаю, чтобы твой небесный покровитель тебя оберегал и помогал во всех твоих делах, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!

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Валентина, поздравляю с именинами! Желаю радости, успехов, улыбки на лице и прекрасного окружения. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод.

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В День ангела хочу пожелать крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным, счастливым и позитивным.

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Валечка, я желаю тебе исполнения всех желаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов!