27 грудня в Україні вшановують пам’ять святого Стефана Першомученика. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

27 грудня – яке свято сьогодні

День пам’яті Стефана Першомученика щорічно згадується 27 грудня у церквах, де відбувається шестеричне богослужіння. Стефан вважається християнською церквою як святою, архідіакон і апостол від сімдесяти. Його часто зображують з каменем на голові — його стратили через побиття камінням за християнську проповідь в Єрусалимі близько 33-36 року.

Також його малювали з пальмовою гілкою на плечах, це знак перемоги над смертю.

Святий Стефан був одним із перших християн. З грецького ім’я Стефан перекладається як корона.

Іменини 27 грудня

День ангела 27 грудня святкують Степан, Йосип, Давид, Леонід, Лука.

27 грудня: прикмети

Якщо 27 грудня зірки світять яскраво – найближчим часом похолодає.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, то вночі почнеться хуртовина.

Білі хмари на небі — скоро вдарять морози.

Сильні холоди – до багатого врожаю.

Снігопад 27 грудня означатиме неврожайний рік.

Якщо вночі був іній — настають снігопади.

Якщо погода міняється протягом дня – незабаром буде відлига.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна важко працювати, шити, в’язати та прати одяг.

Якщо 27 грудня під час розмови прикушується язик, то краще не обговорювати ту тему.

Зустрічі з неприємними людьми краще відкласти на другий день.

Заборонено також виходити на вулицю не вмившись — велика ймовірність зустріти невдачу.

Не варто також сідати на коня — кінним спортом краще зайнятися іншого дня.

Вже зовсім скоро настане новий 2022 рік — на українців чекає величезна кількість свят у січні. Професійні свята відзначать працівники контрольно-ревізійної служби України, працівники митниці та ювеліри.

Також приводом для свята стануть Тетянин день та День Соборності та Свободи України. Загалом у січні на українців чекає 19 робочих днів та 12 офіційних вихідних.

Ознайомитись із докладним календарем на січень 2022 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.