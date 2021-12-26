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Стефана Першомученика: яке свято сьогодні, 27 грудня

26 Грудня 2021, 19:00
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Стефана Першомученика: яке свято сьогодні, 27 грудня

27 грудня в Україні вшановують пам’ять святого Стефана Першомученика. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

27 грудня – яке свято сьогодні

День пам’яті Стефана Першомученика щорічно згадується 27 грудня у церквах, де відбувається шестеричне богослужіння. Стефан вважається християнською церквою як святою, архідіакон і апостол від сімдесяти. Його часто зображують з каменем на голові — його стратили через побиття камінням за християнську проповідь в Єрусалимі близько 33-36 року.

Також його малювали з пальмовою гілкою на плечах, це знак перемоги над смертю.

Святий Стефан був одним із перших християн. З грецького ім’я Стефан перекладається як корона.

Іменини 27 грудня

День ангела 27 грудня святкують Степан, Йосип, Давид, Леонід, Лука.

27 грудня: прикмети

  • Якщо 27 грудня зірки світять яскраво – найближчим часом похолодає.
  • Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, то вночі почнеться хуртовина.
  • Білі хмари на небі — скоро вдарять морози.
  • Сильні холоди – до багатого врожаю.
  • Снігопад 27 грудня означатиме неврожайний рік.
  • Якщо вночі був іній — настають снігопади.
  • Якщо погода міняється протягом дня – незабаром буде відлига.

Що не можна робити 27 грудня

  • Не можна важко працювати, шити, в’язати та прати одяг.
  • Якщо 27 грудня під час розмови прикушується язик, то краще не обговорювати ту тему.
  • Зустрічі з неприємними людьми краще відкласти на другий день.
  • Заборонено також виходити на вулицю не вмившись — велика ймовірність зустріти невдачу.
  • Не варто також сідати на коня — кінним спортом краще зайнятися іншого дня.

Вже зовсім скоро настане новий 2022 рік — на українців чекає величезна кількість свят у січні. Професійні свята відзначать працівники контрольно-ревізійної служби України, працівники митниці та ювеліри.

Також приводом для свята стануть Тетянин день та День Соборності та Свободи України. Загалом у січні на українців чекає 19 робочих днів та 12 офіційних вихідних.

Ознайомитись із докладним календарем на січень 2022 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Теги
релігійне свято , Свята
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