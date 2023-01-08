8 січня православні віряни відзначають два церковних свята – Собор Пресвятої Богородиці та День ангела Марії. Мати Ісуса Христа шанують як покровительку сім’ї та роду, а також імені Марія.
Тому 8 січня всі власниці цього імені не обділені увагою, оскільки ця дата – їхні іменини. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Марії у листівках та СМС, а також розкрили значення імені.
Привітання з Днем ангела Марії у листівках
Привітання з Днем ангела Марії у СМС
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Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
В імені Марії ласка,
І сама вона як казка,
Випромінює вона тепло,
І найсвітліше добро.
З Днем ангела вітаємо!
Щастя-радості бажаємо!
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З Днем ангела Марії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Значення імені Марія
Є кілька гіпотез походження імені Марія, проте всі вони сходяться на тому, що це давньоєврейське ім’я. У перекладі воно означає – бажана, безтурботна.
Відповідно до інших гіпотез, його можна трактувати як пані, сумна, відкинута.
Власниці цього імені найчастіше є чуйними людьми, вони співпереживають чужим проблемам і мають гарну інтуїцію.
Маша довго шукає себе в улюбленій справі, але якщо знайде таку – досягне висот. Зазвичай потяг проявляється до творчості.
Сім’я для Марії відіграє важливу роль у житті, проте створює її вона пізно. Є люблячою дружиною, матір’ю та гарною домогосподаркою.