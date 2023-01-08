8 січня православні віряни відзначають два церковних свята – Собор Пресвятої Богородиці та День ангела Марії. Мати Ісуса Христа шанують як покровительку сім’ї та роду, а також імені Марія.

Тому 8 січня всі власниці цього імені не обділені увагою, оскільки ця дата – їхні іменини. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Марії у листівках та СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з Днем ангела Марії у листівках

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Привітання з Днем ангела Марії у СМС

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

В імені Марії ласка,

І сама вона як казка,

Випромінює вона тепло,

І найсвітліше добро.

З Днем ангела вітаємо!

Щастя-радості бажаємо!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Марії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Значення імені Марія

Є кілька гіпотез походження імені Марія, проте всі вони сходяться на тому, що це давньоєврейське ім’я. У перекладі воно означає – бажана, безтурботна.

Відповідно до інших гіпотез, його можна трактувати як пані, сумна, відкинута.

Власниці цього імені найчастіше є чуйними людьми, вони співпереживають чужим проблемам і мають гарну інтуїцію.

Маша довго шукає себе в улюбленій справі, але якщо знайде таку – досягне висот. Зазвичай потяг проявляється до творчості.

Сім’я для Марії відіграє важливу роль у житті, проте створює її вона пізно. Є люблячою дружиною, матір’ю та гарною домогосподаркою.