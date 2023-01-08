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З Днем ангела Марії! Привітання у листівках, СМС та значення імені

8 Січня 2023, 07:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
день ангела
Джерело: Pexels

8 січня православні віряни відзначають два церковних свята – Собор Пресвятої Богородиці та День ангела Марії. Мати Ісуса Христа шанують як покровительку сім’ї та роду, а також імені Марія.

Тому 8 січня всі власниці цього імені не обділені увагою, оскільки ця дата – їхні іменини. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Марії у листівках та СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з Днем ангела Марії у листівках

Поздравления с Днем ангела Марии

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Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии

Привітання з Днем ангела Марії у СМС

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

***

В імені Марії ласка,
І сама вона як казка,
Випромінює вона тепло,
І найсвітліше добро.
З Днем ангела вітаємо!
Щастя-радості бажаємо!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Марії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

Значення імені Марія

Є кілька гіпотез походження імені Марія, проте всі вони сходяться на тому, що це давньоєврейське ім’я. У перекладі воно означає – бажана, безтурботна.

Відповідно до інших гіпотез, його можна трактувати як пані, сумна, відкинута.

Власниці цього імені найчастіше є чуйними людьми, вони співпереживають чужим проблемам і мають гарну інтуїцію.

Маша довго шукає себе в улюбленій справі, але якщо знайде таку – досягне висот. Зазвичай потяг проявляється до творчості.

Сім’я для Марії відіграє важливу роль у житті, проте створює її вона пізно. Є люблячою дружиною, матір’ю та гарною домогосподаркою.

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