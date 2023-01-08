8 января православные верующие отмечают два церковных праздника — Собор Пресвятой Богородицы и День ангела Марии. Мать Иисуса Христа почитают как покровительницу семьи и рода, а также имени Мария.
Потому 8 января все обладательницы этого имени не обделены вниманием, поскольку эта дата — их именины. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС, а также раскрыли значение имени.
Поздравления с Днем ангела Марии в открытках
Поздравления с Днем ангела Марии в СМС
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С днем ангела тебя, Мария,
Успеха, счастья и улыбки,
Счастьем чтоб была стихия,
И не совершать тебе ошибки.
Пусть всегда тепло ты даришь,
Рук родных не отпускать,
Словно ангел от забот избавишь,
А невзгоды прочь все провожать.
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С днем ангела тебя, Мария,
Удачи, счастья, красоты,
Победа будет пусть твоя стихия,
Всегда осуществляются мечты.
Чтоб не боялась ты вперед идти,
Желания твои чтобы сбывались,
Сумела в жизни все свое найти,
Рядом близкие чтоб оказались.
***
В имени Марии ласка,
И сама она как сказка,
Излучает нам тепло,
И светлейшее добро.
С Днем ангела поздравляем!
Счастья-радости желаем!
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Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
***
Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!
Значение имени Мария
Есть несколько гипотез происхождения имени Мария, однако все они сходятся в том, что это древнееврейское имя. В переводе оно означает — желанная, беззаботная.
Согласно другим гипотезам, его можно трактовать как госпожа, печальная, отвергнутая.
Обладательницы этого имени зачастую являются отзывчивыми людьми, они сопереживают чужим проблемам и обладают хорошей интуицией.
Маша долго ищет себя в любимом деле, но если найдет такое — добьется высот. Часто они проявляют тягу к творчеству.
Семья для Марии играет важную роль в жизни, однако создает ее она поздно. Является любящей женой, матерью и хорошей домохозяйкой.