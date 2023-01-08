8 января православные верующие отмечают два церковных праздника — Собор Пресвятой Богородицы и День ангела Марии. Мать Иисуса Христа почитают как покровительницу семьи и рода, а также имени Мария.

Потому 8 января все обладательницы этого имени не обделены вниманием, поскольку эта дата — их именины. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС, а также раскрыли значение имени.

Поздравления с Днем ангела Марии в открытках

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Поздравления с Днем ангела Марии в СМС

***

С днем ангела тебя, Мария,

Успеха, счастья и улыбки,

Счастьем чтоб была стихия,

И не совершать тебе ошибки.

Пусть всегда тепло ты даришь,

Рук родных не отпускать,

Словно ангел от забот избавишь,

А невзгоды прочь все провожать.

***

С днем ангела тебя, Мария,

Удачи, счастья, красоты,

Победа будет пусть твоя стихия,

Всегда осуществляются мечты.

Чтоб не боялась ты вперед идти,

Желания твои чтобы сбывались,

Сумела в жизни все свое найти,

Рядом близкие чтоб оказались.

***

В имени Марии ласка,

И сама она как сказка,

Излучает нам тепло,

И светлейшее добро.

С Днем ангела поздравляем!

Счастья-радости желаем!

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

***

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

Значение имени Мария

Есть несколько гипотез происхождения имени Мария, однако все они сходятся в том, что это древнееврейское имя. В переводе оно означает — желанная, беззаботная.

Согласно другим гипотезам, его можно трактовать как госпожа, печальная, отвергнутая.

Обладательницы этого имени зачастую являются отзывчивыми людьми, они сопереживают чужим проблемам и обладают хорошей интуицией.

Маша долго ищет себя в любимом деле, но если найдет такое — добьется высот. Часто они проявляют тягу к творчеству.

Семья для Марии играет важную роль в жизни, однако создает ее она поздно. Является любящей женой, матерью и хорошей домохозяйкой.