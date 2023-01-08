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С Днем ангела Марии! Поздравления в открытках, СМС и значение имени

8 января 2023, 07:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
день ангела
Источник: Pexels

8 января православные верующие отмечают два церковных праздника — Собор Пресвятой Богородицы и День ангела Марии. Мать Иисуса Христа почитают как покровительницу семьи и рода, а также имени Мария.

Потому 8 января все обладательницы этого имени не обделены вниманием, поскольку эта дата — их именины. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Марии в открытках и СМС, а также раскрыли значение имени.

Поздравления с Днем ангела Марии в открытках

Поздравления с Днем ангела Марии

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Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии в СМС

***

С днем ангела тебя, Мария,
Успеха, счастья и улыбки,
Счастьем чтоб была стихия,
И не совершать тебе ошибки.

Пусть всегда тепло ты даришь,
Рук родных не отпускать,
Словно ангел от забот избавишь,
А невзгоды прочь все провожать.

***

С днем ангела тебя, Мария,
Удачи, счастья,  красоты,
Победа будет пусть твоя стихия,
Всегда осуществляются мечты.

Чтоб не боялась ты вперед идти,
Желания твои чтобы сбывались,
Сумела в жизни все свое найти,
Рядом близкие чтоб оказались.

***

В имени Марии ласка,
И сама она как сказка,
Излучает нам тепло,
И светлейшее добро.
С Днем ангела поздравляем!
Счастья-радости желаем!

***

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

***

Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!

Значение имени Мария

Есть несколько гипотез происхождения имени Мария, однако все они сходятся в том, что это древнееврейское имя. В переводе оно означает — желанная, беззаботная.

Согласно другим гипотезам, его можно трактовать как госпожа, печальная, отвергнутая.

Обладательницы этого имени зачастую являются отзывчивыми людьми, они сопереживают чужим проблемам и обладают хорошей интуицией.

Маша долго ищет себя в любимом деле, но если найдет такое — добьется высот. Часто они проявляют тягу к творчеству.

Семья для Марии играет важную роль в жизни, однако создает ее она поздно. Является любящей женой, матерью и хорошей домохозяйкой.

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