В Америці два брати передаровують один одному одну й ту саму коробку льодяників понад 30 років.

Усе почалося в 1987 році. Тоді Райан подарував своєму братові Еріку Книгу цукерок Санта Клауса з різними льодяниками, знаючи, що йому це не сподобається.

– Я їх не їв. Подумав, що в наступному році я подарую йому їх, а він про це навіть не згадає, – сказав Ерік.

Проте Райан одразу впізнав свій подарунок. З того часу вони ведуть журнал обміну цукерками, щоразу підносячи їх творчо та креативно. Так, наприклад, одного разу Ерік зашив Книгу цукерок Санта Клауса в плюшевого медведя, а минулого року попросив офіціанта в ресторані піднести їх Райану на срібному блюді.

До традиції брати підключили членів своїх сімей, товаришів по службі й навіть співробітників відділу шерифа.

Цьогоріч черга дарувати цукерки Райана, тому він звернувся за ідеями до соціальних мереж. Користувачі мережі пропонують йому вручити коробку з доставкою піци чи за допомогою різдвяних колядок, сховати в книзі чи торті, або провести квест із підказками.

– Якщо ви запитаєте, хто з нас колись зробив це найкраще, ми обидва назвемо себе, чи не так? – сказав Райан.

Також він зазначив, що від традиції вони з Еріком відмовлятися не збираються і продовжать передаровувати цукерки один одному, щоразу даруючи їх незвичайним та оригінальним способом.