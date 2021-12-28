В Америке два брата передаривают друг другу одну и ту же коробку леденцов более 30 лет.

Все началось в 1987 году. Тогда Райан подарил своему брату Эрику Книгу конфет Санта Клауса с разными леденцами, зная, что ему это не понравится.

— Я их не ел. Подумал, что в следующем году я подарю ему их, а он об этом даже и не вспомнит, — сказал Эрик.

Однако Райан узнал свой подарок. С тех пор они ведут журнал обмена конфетами, каждый раз преподнося их творчески и креативно. Так, например, однажды Эрик зашил Книгу конфет Санта Клауса в плюшевого ведмедя, а в прошлом году попросил официанта в ресторане преподнести их Райану на серебряном блюде.

К традиции братья подключили членов своих семей, сослуживцев и даже сотрудников отдела шерифа.

В этом году очередь дарить конфеты Райана, поэтому он обратился за идеями в социальные сети. Пользователи сети предлагают ему вручить коробку с доставкой пиццы или с помощью рождественских колядок, спрятать в книге или торте, или же провести квест с подсказками.

— Если вы спросите, кто из нас когда-нибудь сделал это лучше всего, мы оба назовем себя, не правда ли? — сказал Райан.

Также он отметил, что от традиции они с Эриком отказываться не собираются и продолжат передаривать конфеты друг другу, каждый раз преподнося их необычным и оригинальным способом.