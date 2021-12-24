Увечері у п’ятницю, 24 грудня, на Центральному вокзалі Києва з ансамблем відкрили новорічну ялинку.

Напередодні відкриття Укрзалізниця анонсувала захід, який був запланований на 18.00.

– Головна ялинка на Центральному вокзалі змонтована! Приходьте, дивіться і не кажіть, що не бачили, – наголосили у повідомленні.

Відкриття “знайденої” після відкриття кримінального провадження ялинки у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу провели з виступом інструментального ансамблю Рідні співи Національної Філармонії України.

Нагадаємо, у четвер, 23 грудня, Київська міська прокуратура повідомила, що на Центральному вокзалі Києва немає новорічної ялинки, яку мали відкрити до 17 грудня.

Там уточнили, що на встановлення дерева та прикрасу новорічної локації на столичному вокзалі виділили 5 мільйонів гривень.

Відразу після цього загублена новорічна ялинка різко знайшлась – Укрзалізниця відреагувала на відкрите кримінальне проавдження та показала, як у холі встановлюють ялинку.

Фото: Факти ICTV