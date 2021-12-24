Вечером в пятницу, 24 декабря, на Центральном вокзале Киева с ансамблем открыли новогоднюю елочку.

Накануне открытия Укрзализныця анонсировала мероприятие, запланированное на 18.00.

– Главная елка на Центральном вокзале смонтирована! Приходите, смотрите и не говорите, что не видели, – подчеркнули в сообщении.

Открытие “найденной” после возбуждения уголовного производства елки в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала провели с выступлением инструментального ансамбля Родное пение Национальной Филармонии Украины.

Напомним, в четверг, 23 декабря, Киевская городская прокуратура сообщила, что на Центральном вокзале Киева отсутствует новогодняя елка, которую должны были открыть до 17 декабря.

Там уточнили, что на установку дерева и украшение новогодней локации на столичном вокзале выделили 5 миллионов гривен.

Сразу после этого потерянная новогодняя елка резко нашлась – Укрзализныця отреагировала на возбужденное уголовное производство и показала, как в холле устанавливают елку.