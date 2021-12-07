Коли ви востаннє одягали святкову сукню, робили яскравий макіяж та зачіску? Вже й не пам’ятаєте? Тому вибір чудового новорічного вбрання для зустрічі нового 2022 року здається зараз важливішою справою, ніж будь-коли.

Новий рік – найкращий час, щоб проявити себе та показати свій стиль. А якщо ви досі не знайшли ідеальну сукню на 2022 рік, то наш матеріал обов’язково вам допоможе.

Щоб рік Тигра приніс удачу, варто правильно його зустріти. Блакитний Тигр полюбляє яскраві образи, асиметричні плаття, паєтки, сукні міні та об’ємні рукава.

Що в жодному разі не можна одягати у рік Тигра

Зважайте, що Тигр не любить конкуренцію, тому відмовтеся зустрічати новий рік у минулорічній сукні.

Не обирайте повний образ зі звіриним принтом – цим ви лише розлютите Тигра та привернете невдачу.

Відмовтеся від занадто яскравих неонових образів, адже цим ви налякаєте Тигра.

На рік Тигра потрібно дивувати, тому пропонуємо обрати плаття з органзи темно-графітового кольору. Складки на платті додають вишуканості, а об’ємні рукава – елегантності та летючості. У цьому образі ви точно станете королевою ночі.

Сукні-комбінації – досі у моді та вже стали класикою. Якщо ви не любите багато деталей, вам точно варто звернути увагу на цей варіант у неймовірному зеленому кольорі.

Якщо ви – в активному пошуку романтичних стосунків, то у рік Тигра краще обрати на червоний колір. Скажімо, шикарну червону сукню асиметричного крою з вирізом на нозі.

Доречні до того ж білий або золотий, адже у новому 2022 році, за східним гороскопом, ці кольори відвертають невдачу. Придивіться до сукні з органзи, яка підкреслить усі плюси вашої фігури та вразить гостей.

Якщо вам більше до душі домашні та теплі образи, та й загалом вам подобається проводити час вдома з сім’єю, зверніть увагу на трикотажну сукню. Вона додасть вашому образу затишку, а після святкувань точно не буде збирати пилюку у шафі.

До вибору сукні краще поставитися відповідально, тоді новий рік Тигра подарує вам яскраві моменти та теплі спогади.